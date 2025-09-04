Chiclana invertirá más de 600.000 euros en la mejora de la carretera del Pinar de los Franceses

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha visitado la zona del Pinar de los Franceses para anunciar las obras de mejora que se realizarán en esta vía. Una visita en la que ha estado acompañado por la primera teniente de alcalde, Ana González, la delegada municipal de Mantenimiento Urbano y Energía, Mª Ángeles Martínez Rico; y el ingeniero de Movilidad, Javier Jiménez Manfredi, quienes han explicado dicho proyecto a vecinos del Pinar de los Franceses.

El objeto del proyecto es la mejora de los itinerarios ciclopeatonales en la carretera del Pinar de los Franceses, en el tramo comprendido entre la glorieta de la avenida del Mueble y la Venta El Burro. Así, una vez licitada la obra, ásta tendrá un plazo de ejecución de cinco meses, mientras que el presupuesto previsto para la realización de estos trabajos es de 606.516 euros.

“Actualmente se está trabajando en la carretera de Los Barrancos y en la gran glorieta de la intersección con la carretera del Marquesado y ahora venimos a presentar la primera fase del proyecto en esta carretera del Pinar de los Franceses, que contará con carril bici en aquel tramo que permite el ancho de la vía, acerado a ambos márgenes de la carretera y alumbrado público con su correspondiente farola de acero galvanizado, además de mejoras de la red de pluviales y arbolado”, ha explicado el alcalde, quien ha indicado que “el objetivo es mejorar la seguridad de los usuarios de esta vía”.

Asimismo, José María Román ha agradecido a la AVV Pinar de los Franceses y a la Federación de Asociación de Vecinos Chiclana Norte la colaboración con el Ayuntamiento para abordar este asunto y otros como la inversión de 1,5 millones de euros para farolas fotovoltaicas y señalización, así como la limpieza de caminos, “sobre la que pedimos colaboración ciudadana, evitando que arroje basura a la vía pública, sobre todo, después de que se lleven a cabo los trabajos de limpieza”. “Una vez ejecutemos este proyecto, continuaremos en una siguiente fase desde la Venta El Burro a la estación de radio, aunque tenemos que ver el ancho de la vía para ver si cabría una acera o dos”, ha aclarado.

Por su parte, Javier Jiménez Manfredi ha explicado que “el objetivo es darle continuidad a los itinerarios de peatones y bicicletas, buscando un espacio agradable y seguro para las personas. Así, pretendemos olvidar el concepto de carretera y pensar más en una calle urbana”. “Además, se procederá al renovado el asfaltado, así como a la instalación de farolas convencionales y el refuerzo de la red de pluviales en los puntos más problemáticos, sobre todo, bajo el puente de la autovía”, ha indicado.

Hay que destacar que el desarrollo de esta vía ha sido bastante dispar a lo largo de los años, ya que la zona más cercana a la avenida del Mueble presenta un mayor nivel de equipamientos y cuenta con un carácter más urbano, con presencia de viviendas y negocios. Conforme se avanza en dirección al Pinar de los Franceses, el viario cuenta con unas características menos urbanas, hecho motivado fundamentalmente por la ausencia de acerados en alguno de sus tramos y la presencia de terrenos rústicos en las inmediaciones.

El objetivo general del proyecto es la mejora de la accesibilidad peatonal y ciclista, para lo que se proyectan nuevos acerados en las zonas en las que no existen en la actualidad. Asimismo, se completarán los tramos de carril bici existentes, dando continuidad al trazado a lo largo de todo el ámbito del proyecto.