El uso del autobús en Chiclana en verano experimenta un significativo aumento

El uso del servicio de transporte urbano colectivo de Chiclana experimentó este pasado verano un significativo incremento, al superar en un 16,5 por ciento los viajes producidos en el mismo periodo de 2023. Así queda reflejado en el informe emitido por la empresa concesionaria, Belizón y Rodríguez, en relación a las distintas líneas que funcionaron durante la época estival, en la que se realizaron un total de 448.647 viajes, mientras que en 2023 se registraron 385.082.

Detalladamente, las líneas de la costa fueron las más utilizadas por los usuarios con un total de 352.402, superando los 306.220 de 2023; mientras que las del centro urbano tuvieron 96.247. Las 8 y 11, que conectan el centro con la costa, fueron las que más viajeros registraron con 306.397, lo que supone el 68,3 por ciento del total. En concreto, la 8 fue usada por 188.190 viajeros y la 11 por 118.207.

A continuación, se sitúa la Línea 1 (Solagitas) con 36.734 viajes, un 25 por ciento más que el año anterior; la 2 (Fuente Amarga), con 22.544; la 14 (Nocturno), con 21.482; y la 7 (Fuente Amarga-La Barrosa), con 20.535.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento se ha querido resaltar la gran aceptación de la tarjeta de descuento para jóvenes de hasta 22 años, puesto que fueron empleadas en 75.469 viajes, cuando en 2023 lo hicieron en 66.451.

“Estas se han visto beneficiadas por las bonificaciones concedidas por este gobierno municipal y por otras puestas en marcha por el Gobierno de la nación”, explicó al respecto el delegado de Movilidad, José Vera, quien añadió que “a través de ellas pueden obtener un descuento de hasta el 80 por ciento”.

Sobre estos datos, el responsable municipal aseguró que “son muy positivos y nos podemos sentir orgullosos del servicio de transporte de nuestra localidad”, para destacar posteriormente que “todo lo que sea evitar el vehículo privado y hacer un uso del transporte público va en beneficio del usuario y de la ciudad, por la menor contaminación y por la fluidez en el tráfico que supone”.

Finalmente, José indicó que, “aunque estos resultados son muy buenos, somos un gobierno inconformista y seguiremos trabajando y mejorando en este servicio público con un nuevo contrato. Además, no podemos olvidar que la nueva estación de autobuses ya es una realidad en la calle Paciano del Barco”.