Aplazada en Chiclana la festividad de San Antón que estaba previsto celebrarse este sábado ante las previsiones de lluvia

Ante la previsión de lluvia para este sábado 7 de marzo, el Ayuntamiento de Chiclana ha decidido aplazar las actividades previstas con motivo de la celebración de la Festividad de San Antón en el parque Federica Montseny, junto al Puente del VII Centenario. Una jornada dedicada a las mascotas que se desarrollará en una fecha aún por determinar.

En este sentido, el Ayuntamiento de Chiclana, con la colaboración de asociaciones y protectoras de animales de la ciudad, ha organizado una jornada en la cual las personas asistentes podrán disfrutar de una amplia agenda de actividades, que incluye talleres de pintacaras, talleres de globoflexia, exhibiciones caninas, charlas coloquio, concurso de mascotas, además de bendición de mascotas, una pasarela de adopciones, peluquería, foodtrucks y barra a precios populares. De esta forma, a lo largo de la zona verde se instalarán carpas para las distintas protectoras y asociaciones, así como para los talleres, además de una pista de competición y un escenario.

"Como el objetivo de la Festividad de San Antón es que las familias chiclaneras y de otros municipios del entorno puedan disfrutar de una jornada lúdica y festiva junto a sus mascotas, hemos optado por aplazar la celebración de dicha festividad ante la previsión de lluvia para este sábado", expresa el delegado municipal de Bienestar Animal, Guillermo Sierra, quien añade que "en los próximos días cerraremos una nueva fecha para la celebración de esta jornada". "Ante todo, lo que queremos es que las personas que asistan y los animales de compañía puedan disfrutar al máximo de todas las actividades previstas", insiste.