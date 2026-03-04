Chiclana celebrará la segunda edición de MecatolFest durante los días 21 y 22 de marzo

El delegado municipal de Juventud, Fede Díaz, y los representantes de la Asociación Mecatol Rex Cádiz, Roberto De Nicola, Antonio Hidalgo y Sergio Mora, han comparecido en rueda de prensa para presentar la segunda edición de MecatolFest, que se celebrará los días 21 y 22 de marzo en el centro de iniciativas juveniles Box. Se trata de un evento gratuito, pensado para jóvenes y adultos, que ofrecerá un fin de semana ininterrumpido dedicado a los juegos de mesa y de rol.

Fede Díaz ha destacado que "MecatolFest es un evento importante en la programación de actividades que ofrecemos desde el Ayuntamiento de Chiclana, puesto que durante todo un fin de semana contaremos con juegos de mesas y de rol en el centro Box y el Hub Digital. Todo ello de forma completamente gratuita y para todos los públicos, no solo para jóvenes". "Agradecer a la Asociación Mecatol Rex la implicación con Chiclana, puesto que está constantemente organizando eventos para el disfrute de los amantes de los juegos de mesa y de rol", ha expresado el delegado de Juventud, quien ha animado a "jóvenes y no tan jóvenes a participar en este evento".

Por su parte, Roberto De Nicola ha recordado que "el año pasado se superaron las expectativas y este año hemos ampliado el espacio, además de contar con más editoriales que presentarán sus juegos". "Tendremos partidas abiertas, en las que se pueden apuntar las personas en el momento, pero también tendremos otras como los juegos de rol que necesitan inscribirse previamente en la web de la asociación o a primera hora de la mañana o de la tarde", ha aclarado.

Asimismo, Sergio Mora ha indicado que "una de las novedades será el taller de pintura para aquellas personas que tengan curiosidad por la pintura en miniatura". "Además, tendremos nuevas campañas de rol y nuevos juegos", ha comentado.

Finalmente, Antonio Hidalgo ha agradecido al Ayuntamiento de Chiclana la oportunidad de volver a celebrar este evento y ha indicado que “contaremos con unas 'mesas calientes', dedicadas a los juegos que nos ofrece los editoriales y de partidas rápidas". "Además, tendremos cuatro torneos, regalos, etcétera…", ha añadido.

En este sentido, indicar que durante el festival los asistentes podrán disfrutar de partidas de juego organizado, sesiones de rol con directores de alto nivel, zonas de juego libre con una amplia ludoteca, torneos, talleres de pintura, juegos grupales y ponencias sobre nuestra afición. Además, el evento cuenta con el respaldo de 12 editoriales colaboradoras, que han enviado sus últimas novedades y recomendaciones. Estos títulos estarán disponibles en 'mesas calientes', donde los monitores se encargarán de explicar las reglas para que todo el mundo pueda jugarlos. Además, la asociación trasladará una selección de su ludoteca para poner a disposición de los asistentes para el área de juego libre.

Así pues, durante estas dos jornadas las personas podrán disfrutar de mesas calientes de editoriales; zona de juego libre; taller de pintura de miniaturas perfecto para aprender desde cero; cuatro torneos de juegos de mesa con premios para los ganadores; partidas de rol one-shot ideales para jugar en una sola mañana o tarde; así como ponencia sobre el origen de ‘Dungeons & Dragons’, impartida por uno de los coleccionistas de D&D más importantes del mundo.

Hay que destacar que aquellas personas interesadas en obtener más información del evento o que quieran apuntarse a las actividades previstas pueden hacerlo en la web de la asociación www.mecatolrexcadiz.com.