Antonio Junquera: “Vamos a exigir lo que sea bueno para Chiclana, aunque eso moleste”

Antonio Junquera Vela afronta un nuevo mandato como presidente de la Asociación de Empresas de Chiclana, tras su reelección el pasado 23 de octubre. En la asamblea, presentó una serie de acciones vinculadas a reforzar la unidad empresarial, fomentar el diálogo entre sus socios, pero también con las entidades colaboradoras y las diferentes administraciones. A estas últimas advierte: “Vamos a exigir lo que sea bueno para Chiclana, aunque eso moleste a aquella que tenga que dotar de presupuesto para hacerlo”.

Pregunta.–Acaba de ser reelegido presidente de los empresarios, para lo que se ha rodeado de una nueva junta directiva, ¿qué perfil tiene? Y ¿qué papel desempeña la mujer en ella?

Respuesta.–Esta nueva etapa, la tercera en la presidencia, va a significar cuatro años para seguir trabajando y para seguir defendiendo lo que somos: personas empresarias comprometidas con Chiclana.

R.Tengo la suerte de liderar un grupo de personas de una junta directiva en la que coincide gente muy experimentada en el asociacionismo, personas empresarias muy conocedores de su sector y de Chiclana y se nos incorpora juventud y género, representando a todos los sectores y a todas las zonas de la ciudad.

R.De entrada, cuento con una vicepresidenta, es la primera vez que la Asociación de Empresas cuenta con una mujer en ese puesto y se lo merece, no por cuota, sino porque ha demostrado su implicación, su capacidad de trabajo y su capacidad para resolver asuntos, alguno de ellos, como la información a los empresarios cuando se llevaron a cabo las obras de la calle Arroyuelo, en la que Estefanía Perez asumió un papel clave.

R.Hay cinco mujeres más en la directiva, un tercio del total de los miembros, pero tenemos margen y cantera para incorporar más.

Recordar que nuestra asociación promovió por primera vez en la provincia un 8M vinculado a la mujer empresaria.

P.–A grandes rasgos, ¿cuáles serán las líneas básicas de este mandato?

R.–Hemos presentado a la asamblea un decálogo que nos parece muy elocuente, no como programa, sino como compromiso.

R.Son acciones que, a modo de resumen, puedo trasladar que estarán vinculadas a reforzar la unidad empresarial, fomentar el diálogo entre nosotros, pero también con las entidades colaboradoras y las administraciones, acciones ligadas hacia sensibilidad hacia las nuevas tecnologías y la innovación, la sostenibilidad y la formación. Y queremos mantener el impulso a las nuevas empresas y al talento.

R.Todo esto atendiendo a sectores que tienen que retomar el impulso, como puede ser el comercio o los suelos industriales.

P.–Nuevamente, hay que hablar de los accesos a la ciudad.

R.–Nos mantenemos en nuestro discurso, porque no vemos que se solucione. Cada vez que un partido nos pide apoyo para una manifestación en esa línea debemos salir a la palestra para explicar que esto no va de política de partidos, va de soluciones para las empresas. Que vamos a exigir lo que sea bueno para Chiclana, aunque eso moleste a la administración que tenga que dotar el presupuesto para hacerlo.

R.La Cañada de los Barrancos, la Ronda Oeste, el acceso a la costa o la Rotonda de Pelagatos están en nuestra agenda, pero también nos afecta que no se vaya a ampliar el Aeropuerto de Jerez o que se pueda paralizar el Nudo de Tres Caminos por falta de presupuesto.

El presidente de los empresarios, durante su intervención en la asamblea.

R.En estas fechas, que se presentan los presupuestos de todas las administraciones, no vemos que se atienda a Chiclana, lo decimos por activa y por pasiva y lo seguiremos pidiendo.

P.–Tampoco hay novedades respecto a Miralrío.

R.–Como comenté anteriormente, nos preocupa el suelo industrial, por lo que estamos haciendo un estudio sobre necesidades, sugerencias y propuestas de las industrias que están en cada espacio. Queremos saber qué se requiere para poder servir de unión entre las empresas y las administraciones o los inversores que tengan en su mano favorecer medidas para que nuestro suelo industrial sea del sigo XXI y compatibilice la sostenibilidad con el desarrollo empresarial, que para nosotros es básico.

R.Se mantiene en nuestras peticiones Miralrío. Sería una magnífica herramienta para modernizar la ciudad, facilitar la actualización de nuestra actividad productiva y contribuir a la movilidad y a la sostenibilidad. Es imprescindible.

P.–Y otro tema que entiendo ya urge es que Chiclana tenga un planeamiento urbanístico, ¿verdad?

R.–Urge desde no se sabe cuándo ya. Es un problema enquistado que nos resta reputación y marca como municipio.

R.Es básico. Tenemos el mismo enfoque que comenté antes para los accesos. No se puede concebir una ciudad como Chiclana, con nuestra actividad empresarial, con el número de habitantes que tenemos, con las visitas que recibimos, con lo que suponemos en el entorno de la Bahía y de la provincia, y que no tengamos resuelto un asunto de tanta importancia.

R.Un planteamiento acorde con nuestra realidad supone soluciones de movilidad, infraestructuras que contribuyan a la sostenibilidad, garantías en asuntos como los acuíferos y la compatibilidad de nuestra actividad con nuestros vecinos. A esto hay que sumar lo que supone de creación de empleo y de riqueza, unido a toda la inversión que se genera de manera inmediata.

R.Mantendremos en el mandato que se inicia ahora la Comisión de Urbanismo y Movilidad, que ha dado un gran resultado y que ha contribuido a posicionar la opinión de los empresarios en las mesas donde este debate surge.

P.–¿Cómo valora la colaboración actual con el Ayuntamiento y otras administraciones?

R.–Esta asociación empresarial siempre está en el discurso político de cada una de las fuerzas presentes en el Pleno Municipal, en esta legislatura y en las anteriores.

R.Esta situación hace que los de un color político le quiten importancia a los logros que hemos ido consiguiendo y los del otro color se vanaglorien de que ellos son los que de verdad oyen a los empresarios de Chiclana.

R. Pero, para nosotros, cada uno tiene su momento, cada uno tiene su tribuna desde la que lanzar los mensajes, pero creo que hemos tenido una actitud intermedia en cuanto a mantener el contacto efectivo con todos, no dejar que ninguno nos imponga su voluntad y hacer de manera independiente nuestra política, que es la política económica y no partidista.

R.No oculto que, en ocasiones, los asociados, que tienen sus sensibilidades y también votan, entran en ese juego de enfrentamiento, pero debemos tener nuestra propias miras y objetivos. Tenemos que acordarnos que aquí están quienes crean empleo, generan riqueza y sostienen familias. No pedimos privilegios, pedimos condiciones justas para poder seguir creciendo.

R.Debemos exigir inversiones a la Diputación, a la Junta de Andalucía, al Gobierno central y al Ayuntamiento. Desde lo público se debe fortalecer y facilitar lo privado.

P.–¿Qué opinión le merece la situación económica actual de Chiclana? ¿Percibe un entorno favorable para las empresas?

–Tenemos frenos para la actividad y vienen desde todas las administraciones. No podemos estar años pidiendo que se solucionen trámites para abrir empresas o para ampliar nuestra capacidad de producción.

Mantenemos nuestra industria tractora, la hostelería y la hotelería, pero debemos de ser ambiciosos y apostar por fortalecer y facilitar que otros sectores adquieran aún más músculo. Debemos mimar a la industria que origina empleo de mucha calidad, buenas retribuciones, porque crean valor añadido.Y debemos atender a nuestros sectores tradicionales, el comercio, el agroalimentario, nos han permitido tener un nombre y ser una referencia. No podemos perder esto.

P.–¿Qué cometido deben tener los jóvenes empresarios y las nuevas tecnologías en el futuro del tejido empresarial chiclanero?

–Les toca se protagonistas como lo hemos sido nosotros en nuestro momento. Tenemos que permitirles iniciar sus actividades, darles facilidades, agilizar los trámites, eliminar la burocracia y dejarles aprender equivocándose.

En esa línea, la automatización, la robotización o la inteligencia artificial son nichos de creación de actividad económica para las empresas ya constituidas, pero también sectores para que los jóvenes creen su propio trabajo.

P.¿Qué mensaje le gustaría trasladar a los socios y al conjunto de empresarios de Chiclana?

–Les pido implicación y participación en la vida asociativa, que nos usen y que nos propongan desafíos, que sean ambiciosos en su participación en la Asociación de Empresas de Chiclana.

En la asamblea, comenté que las acciones que expuse no eran una lista de deseos, era un compromiso. Es la promesa de que vamos a trabajar con pasión, con honestidad y con vocación de servicio. Nos van a tener siempre a su lado.

Tenemos un gran equipo y grandes desafíos por delante.