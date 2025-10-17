Antonio Junquera será reelegido el 23 de octubre presidente de la Asociación de Empresas de Chiclana

El Hotel Meliá Sancti Petri acogerá el próximo 23 de octubre, las asambleas general y electoral de la Asociación de Empresas de Chiclana, donde previsiblemente resultará reelegido presidente el actual dirigente de esta entidad, Antonio Junquera.

En este sentido y según ha informado la propia organización, “el balance del proceso de presentación de candidaturas a la presidencia de la Asociación de Empresas de Chiclana se ha cerrado con la liderada por el actual presidente, Antonio Junquera Vela, respaldada por los avales exigidos, tal y como se establece en sus estatutos”.

Cabe recordar que este cuenta con ocho años de experiencia dirigiendo la AEChiclana, además, es miembro del comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Cádiz, bajo la presidencia de Jose Andrés Santos, y forma parte de la Junta Directiva de la Confederación de Empresas de Andalucía.

En su extensa trayectoria destaca “el apoyo a grandes iniciativas positivas para Chiclana y una amplia experiencia en la interlocución con las administraciones”, apuntan desde la asociación.

Respecto a la nueva candidatura, destacan que “presenta un equipo equilibrado, renovado con nuevas incorporaciones y con miembros de experiencia contrastada, pertenecientes, por otra parte, a los principales sectores empresariales, con el fin de dar versatilidad a su equipo y tener controlado en todo momento el pulso del tejido empresarial del municipio”.

Asimismo, subrayan que su junta directiva reforzará “la representación de mujeres empresarias, continuando con su apuesta por una igualdad tangible dentro de la propia asociación de la que fue pionera”.

Por otra parte, Antonio Junquera ha calificado estas asambleas como “punto de encuentro del empresariado chiclanero, donde compartir inquietudes, expectativas y establecer sinergias entre el colectivo empresarial”.

Tras la elección del día 23, la nueva junta directiva tendrá que asumir retos relacionados con la movilidad y las infraestructuras de acceso a Chiclana. "Para los empresarios es imprescindible que nuestros clientes lleguen a los negocios de manera ágil y cómoda y para eso necesitamos que se agilicen las obras críticas como la del nudo de tres caminos, la ampliación del Aeropuerto de Jerez y, por supuesto, la Cañada de los Barrancos que ya no sabemos cómo pedirla", traslada el presidente, en un momento que, en su opinión, "es clave, ya que se están cerrando los presupuestos de inversión de 2026 y necesitamos que se ponga el foco en Chiclana para no quedarnos atrás".

El desarrollo urbanístico, entiende Antonio Junquera, también ha de ser esencial en su próximo mandato, que “debe dar una solución definitiva a la ordenación sostenible del municipio”.