Anna Moliner y Joan Negrié traen al Teatro Moderno de Chiclana la exitosa ‘You say tomato’

‘You say tomato’, una deliciosa comedia musical protagonizada por Anna Moliner y Joan Negrié, llega al Teatro Moderno de Chiclana mañana miércoles, a las 21,30 horas. Las localidades, a precios populares, ya pueden adquirirse a través de tickentradas o en las taquillas del Teatro.

La función refleja de manera realista y con mucho humor el mundo de las frustraciones, la infelicidad, los sueños rotos, el cómo ingeniárselas para llegar a fin de mes, el malvivir haciendo bolos por pueblos perdidos, la crisis de los cuarenta…

Escrita por Joan Yago, Anna Moliner, a quienes muchos recordarán por su papel en ‘Las chicas del cable’, ‘Tiempos de guerra’ o ‘Los herederos de la tierra’, y el prestigioso Joan Negrié interpretan a una pareja, Noelia y Santi, con quince años de convivencia sentimental y musical a sus espaldas.

Su historia de amor comenzó juntamente con un trepidante proyecto musical que los había de llevar, un día u otro, al triunfo absoluto. Los años han pasado y este día no ha llegado. Mientras esperan que las puertas se abran y el local se llene de gente para recuperar parte del dinero que han perdido en su última gira, no tendrán más remedio que preguntarse hacia dónde va el proyecto, hacia donde va su historia de amor y cuál de las dos está destruyendo la otra.

La dirección de Joan María Segura Bernadas y el vestuario de Paloma Arza son otros de los alicientes de esta puesta en escena, en la que también destaca la escenografía de Albert Pascual, la iluminación de Marc Salicrú y el diseño de sonido de Xavier Mestres. Y, por supuesto, las coreografías concebidas por Joan María Segura.