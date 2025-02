Ana González muestra su asombro ante la exigencia del PP respecto a la Batalla de Chiclana

La primera teniente de alcalde, Ana González, compareció hoy ante los medios de comunicación para mostrar su asombro y responder a las declaraciones realizadas por el Partido Popular, en las que exigía que se le diera a la Batalla de Chiclana el lugar que merece. En este sentido, la edil fue contundente, al afirmar que, “durante los años de gobierno del PP en el municipio, no hubo acción alguna para engrandecerla”. De tal forma que “exige algo que nunca hizo, porque solo con los gobiernos socialistas se ha impulsado este hecho histórico”, subrayó.

Además, incidió en que el vicesecretario de Cultura, Educación y Patrimonio del Partido Popular, José Lagóstena, “ha pecado de ingenuo y el PP de Chiclana lo ha tirado a la piscina, en este caso, sin agua. Habría que preguntar a este partido y a su concejal, que tan preocupados están por fomentar el conocimiento de este hecho histórico y dinamizar nuestra ciudad, a través del turismo cultural, qué gobierno ha recuperado la historia fenicia de Chiclana, qué gobierno puso en marcha el Museo de la Ciudad y apuesta por su ampliación, qué gobierno impulsó el Museo Francisco Montes ‘Paquiro’, qué gobierno conservó la pieza de bodega que hoy es el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, qué gobierno ha diseñado las rutas históricas y culturales que se ofrecen en la ciudad o qué gobierno ha adquirido la pieza de bodega Cuatro Vientos y la nave de Las Albinas. Todo esto lo hizo el Partido Socialista”.

Al mismo tiempo, la primera teniente de alcalde también preguntó qué hizo el PP en sus seis años de gobierno para engrandecer a la ciudad. “La respuesta es nada”, declaró. Para ello, se remonta a hace unos 20 años con la conmemoración del bicentenario de la Constitución Española de 1812, cuando se crea una comisión y un comité de honor. Y el Ayuntamiento de Chiclana, en 2006, decide crear la comisión local para este bicentenario en el que la Batalla de Chiclana tiene gran protagonismo.

“Durante el tiempo del cuatripartito (2007 y 2008), todo queda parado y no se recuerdan actividades más allá de la colocación de la corona de laurel que se realiza cada 5 de marzo. No había ni presupuesto ni actividades ni calendario. En 2009, vuelve el gobierno socialista a nuestra ciudad y se retoma la comisión con distintas actividades. En 2011, con el PP, volvemos a la parálisis en la que Chiclana estuvo inmersa en todos los aspectos. A partir de la vuelta del PSOE en 2015, es cuando se retoman todas las iniciativas que se han desarrollado en los últimos años y en las que hemos trabajo y seguimos trabajando de la mano del Ministerio de Defensa, el Tercio Sur de la Armada y la Asociación Pro Fundación de la Batalla de La Barrosa”, explicó Ana González.

De esta forma, afirmó que “el Partido Popular no puede cuestionar la gestión por recuperar la importancia de este acontecimiento y la de todos los episodios importantes de nuestra historia y acercarlos a la ciudadanía. Es por ello que no entendemos que asegure que llevará esta propuesta al próximo Pleno, aunque aún no la ha presentado, porque solo tiene que tirar de hemeroteca para ver que sólo se dedicó a dejar pasar el tiempo y a no hacer absolutamente nada en sus seis años de gobierno”.