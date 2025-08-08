Ana Crismán presenta su disco ‘Arpaora’ el 21 de agosto en el Centro del Vino y la Sal

La Delegación de Fomento Económico amplía la programación de las Fiestas de la Vendimia para este año 2025. Así, aunque gran parte de la programación prevista con motivo de esta festividad se desarrollará a lo largo del próximo mes de septiembre, hay que destacar que el jueves 21 de agosto se llevará a cabo el concierto extraordinario de Ana Crismán en el Centro de interpretación del Vino y la Sal, donde presentará su primer disco ‘Arpaora’.

En este sentido, la entrada para asistir a este espectáculo será gratuita previa inscripción en el formulario que se habilitará en la página web www.vinoysal.es, a partir del martes 12 de agosto a las diez de la mañana.

Hay que destacar que la jerezana Ana Crismán es la creadora del primer álbum de 'Arpa Flamenca' en la historia de la música y del flamenco y también la primera de este arte que interpreta y compone con este instrumento.

Así pues, la artista ha convertido el arpa en un instrumento versátil, veloz y rítmico, capaz de expresarse a través de todos los estilos flamencos.