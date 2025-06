Un ambicioso proyecto para el campo de fútbol de Chiclana

En el último trimestre de este año, Chiclana sabrá si su propuesta ‘La ciudad que fluye’, presentada al Plan de Actuación Integrada (PAI), ha resultado seleccionada por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). Compuesta por diez iniciativas, supondrá una inversión económica total de veinte millones de euros, que se concentrará en torno a una misma área, como exige la convocatoria, en su caso, el río Iro.

Uno de estos proyectos corresponde a la primera fase de una histórica demanda de los estamentos deportivos de la ciudad: la rehabilitación del campo de fútbol municipal en su emplazamiento tradicional, dentro de la Barriada del Carmen, también conocida como la ‘barriada del campo de fútbol’.

Actualmente, este recinto es utilizado por el Chiclana C.F. y su segundo equipo, así como por las escuelas de fútbol Chiclana C.F. y Sancti Petri.

Este plan ha sido muy bien recibido por el club chiclanero, que vive en la actualidad uno de sus mejores momentos, ya que esta temporada se despedía del fútbol regional, para volver a una categoría: la Tercera Federación, que no pisaba desde hacía 16 años.

Imagen actual del estadio municipal.

Sobre él se pronunciaba su presidente, Juan Luis Rojo: “Es un proyecto muy necesario no solo para el club, sino para toda la ciudad, que necesita un estadio en condiciones”. Para añadir que “el actual es muy antiguo y tiene muchas deficiencias. Chiclana se merece tener unas instalaciones que cubras las demandas actuales del Chiclana Club de Fútbol y con ello me refiero no solo al primer equipo, sino a su cantera, formada por unos 400 niños, más la filiación que tenemos con la Escuela Sancti Petri, que suman más de mil”.

Proyecto

Según la memoria de este completo proyecto, su objetivo “es modernizar unas instalaciones que presentan un avanzado estado de deterioro y graves deficiencias en términos de accesibilidad, seguridad y sostenibilidad. Pero a su vez, esta intervención se enmarca en un contexto urbano en el que predominan las viviendas sociales en régimen de alquiler, una tipología que se busca mantener y fortalecer”. Debido a su envergadura, se llevará a cabo en distintas fases, lo que permitirá también “garantizar su funcionalidad al cabo de cada una de ellas”, apunta el documento. Así, en primer lugar, se renovará el terreno de juego y se crearán espacios comerciales, posteriormente se acometerá la ampliación de la capacidad del estadio y, por último, se abordará el desarrollo residencial y las dotaciones urbanas.

En cuanto a la primera etapa, además de la creación de un nuevo campo, se incluye la demolición de la tribuna principal y la construcción de un edificio multifuncional, donde en su fachada exterior, orientada hacia la calle Paciano del Barco y el nuevo intercambiador de transportes, se desarrollará una galería comercial que albergará una serie de locales en doble altura, con una superficie construida aproximada de 3.000 metros cuadrados. En su interior, en la primera planta, se dispondrá un graderío con capacidad para 700 espectadores, complementado con una terraza-mirador de doble orientación, concebida como azotea verde y espacio de esparcimiento.

Asimismo, se incorporará una serie de intervenciones tecnológicas avanzadas, entre las que destacan: sistemas de control de aforos, monitorización del consumo energético, conexión de fibra óptica para garantizar conectividad de alta velocidad, accesibilidad mediante tecnología RFID, la implementación de una red WiFi de acceso público y la instalación de un videomarcador de última generación.

En opinión del Ayuntamiento, “el planteamiento de esta primera fase generará un impacto positivo no solo en la infraestructura deportiva, sino también en el desarrollo económico, social y cultural de la zona”.

Tradicional presentación de las escuelas de fútbol del Chiclana y Sancti Petri.

Por su parte el alcalde ha adelantado que “permitirá un uso más intensivo del campo, que pasará de césped natural a artificial, a lo que se añadirán los graderíos y unos espacios complementarios en sus bajos, vinculados al deporte, mirando al lateral de la Estación de Autobuses”.

La siguiente fase contempla la construcción de la tribuna de preferencia. Inicialmente, se prevé que este espacio sea un área descubierta, cuyo diseño permitirá albergar hasta 2.500 espectadores, consolidando así la capacidad del recinto y garantizando su uso para eventos de mayor magnitud.

Edificios residenciales

El proyecto dispone de una última fase enfocada en la construcción de dos edificios residenciales de cinco y doce plantas, que se integrarán urbanísticamente con el nuevo campo y que albergarán hasta 152 viviendas, la mayoría de ellas de carácter social. Como parte de esta propuesta, treinta de estas se permutarán por las actualmente ubicadas en la primera línea del río Iro, en la calle Paciano del Barco, con el objetivo de liberar dicho frente fluvial y mejorar la integración urbana del área.

La primera fase: creación de un nuevo campo, demolición de la tribuna principal y la construcción de un nuevo edificio multifuncional, cuenta con un presupuesto de 5.064.624 euros y, como se ha señalado, está incluida en el PAI. De tal manera que, si se concediera esta ayuda, desde el Consistorio prevén que los procedimientos para las contrataciones de las obras se realizarían en la primera mitad de 2026 y estas se desarrollarían hasta finales de 2029. No obstante, “la Oficina de Proyectos Urbanísticos de Chiclana ya está inmersa en su redacción, para avanzar todo lo posible en este periodo de espera”, afirman.

En definitiva, esta rehabilitación no solo permitirá la modernización del actual campo, adaptándolo a la normativa vigente y haciéndolo apto para la alta competición, sino que también dotará al municipio de una infraestructura para más de 3.000 espectadores. Además, contribuirá a la configuración de una nueva fachada urbana junto al río y a la mejora de los equipamientos en la Barriada del Carmen, al tiempo que, ya en la última fase, se construirán 152 nuevas viviendas, fortaleciendo la oferta residencial y la cohesión social de la zona.