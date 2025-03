El alcalde de Chiclana recibe a Sandra Romero, con motivo del reconocimiento como Empresaria Autónoma del año

El alcalde de Chiclana, José María Román, recibió hoy a Sandra Romero, gerente de Cloud Estudio, con motivo del reconocimiento que le ha concedido la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y en el que ha sido nombrada Empresaria Autónoma del año. Este galardón lo recibió el pasado 5 de marzo en los XI Premios CEPYME, acto celebrado en Madrid con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que cada año se reconoce la excelencia de las pymes españolas, así como su aportación al crecimiento económico, a la creación de empleo y al progreso.

“Hace nueve años fuimos a un nuevo negocio sobre marketing y publicidad que ponía en marcha una chica joven y hoy esa emprendedora, Sandra Romero, ha logrado este importante galardón como Empresaria Autónoma del Año”, declaró, quien indicó que “es un orgullo para la ciudad. El esfuerzo, la constancia, el trabajo y las ideas han llevado a que haya recibido este premio”.

Por su parte, Sandra Romero comentó que “este galardón es un reconocimiento a una trayectoria. Evidentemente, los objetivos que me marco no los consigo sola, sino que tengo un equipo detrás que me ayuda en todo”.

Finalmente, la delegada de Fomento Económico, Manuela Pérez, destacó que “Sandra es una mujer joven, emprendedora y muy asociada al sector empresarial, de ahí que forme parte de la Junta Directiva de la Asociación de Empresas de Chiclana”. Para agregar que “es muy importante adaptarse a la digitalización y en esto trabaja la galardonada y su equipo, porque no podemos olvidar que la mayoría de empresas que implanta una página web sube sus ventas entre un 15 y un 20 por ciento”.

Desde su creación, en 2014, los Premios CEPYME promueven el reconocimiento social de la figura del pequeño y mediano empresario y del autónomo y ponen en valor su contribución al progreso económico y social y a la creación de empleo.

En estos años, se han premiado, incluyendo la presente edición, a más de 100 firmas de todas las comunidades autónomas y de todos los sectores de actividad.