El alcalde de Chiclana felicita a Rosario Ariza Aragón en el día de su 100 cumpleaños

El alcalde de Chiclana, José María Román, acompañado de la delegada de Fomento Económico, Manuela Pérez, visitó hoy a Rosario Ariza Aragón, con motivo de su 100 cumpleaños, en la Asociación de Vecinos Federico García Lorca, donde la homenajeada estuvo acompañada por familiares y vecinos.

José María Román felicitó a Rosario e hizo un recorrido por su trayectoria. También quiso apuntar que hay más personas centenarias en la ciudad y agradeció a la Asociación de Vecinos la cesión de sus instalaciones para este acto. Además, el hijo mayor de Rosario, José Marín, agradeció al alcalde la visita.

Rosario Ariza nació el 7 de enero de 1926 en el seno de una familia humilde de viticultores chiclaneros, donde era la mayor de siete hermanos. No tuvo la oportunidad de ir al colegio de pequeña, aunque sí pudo hacerlo en el colegio de adultos, donde aprendió a leer y escribir.

De joven, comenzó a trabajar cuidando niños hasta que se casó con 27 años. Tiene siete hijos, 19 nietos y 20 biznietos.

La centenaria chiclanera vive desde hace 58 años en la calle Colombia, en Huerta del Rosario, y entre sus aficiones se encuentra viajar. Sobre ella, sus nietos dicen que es “muy cabezona”, pero sobre todo una gran persona.