El alcalde visita el establecimiento Bello Bambino

El alcalde de Chiclana, José María Román, y la delegada municipal de Fomento, Pepa Vela, han visitado un nuevo establecimiento, Bello Bambino en la calle Nuestra Señora de los Remedios. Un comercio dedicado exclusivamente al recién nacido, donde la ciudadanía también puede encontrar bebés reborns y que está regentado por Aurora Ariza.

Durante la visita, el alcalde ha destacado que, “además de ser una tienda con ropa nacional, de primera calidad, Aurora también hace estos reborns”. “Así, podemos encontrarnos una tienda rompedora, con estos reborns, que también sirven de terapia para jóvenes y mayores”, ha expresado José María Román.

Por su parte, Aurora Ariza ha indicado que “tenía muchas ganas de poner en marcha este proyecto, porque siempre me ha gustado mucho el mundo del bebé. Por eso me inicié en los reborns”. “Veía que en Chiclana faltaba una tienda dedicada exclusivamente para la llegada del bebé y para la mamá. Y quería tener productos que no hubiese en ninguna tienda”, ha manifestado esta joven emprendedora, quien ha añadido que “contamos con productos ecológicos, reciclados y fabricados en España”.

Asimismo, la gerente de Bello Bambino ha ofrecido a las residencias de mayores de Chiclana reborns de forma completamente gratuitos para terapias de los residentes.

Bello Bambino

Este nuevo establecimiento ofrece productos para recién nacidos, productos de calidad de producción nacional, hechos a mano y de algodón orgánico, siendo de máxima calidad para la piel de los bebés. En Bello Bambino la ciudadanía podrá encontrar todo lo necesario para preparar la canastilla.

Así pues, entre estos productos destacan arrullos, capas de baño, toallas de lactancia, pijamas, camisetas y polainas, gorros y manoplas, patucos, muselinas, bandanas, turbantes, gorritos nudos, gorritos clásicos, chupetes, mordedores, vajillas, cambiadores, bolsos de carro, bolsos maternales, neceseres, chupeteros, sonajeros, pelotas Montessori y un sinfín de artículos.

Además, la clientela también puede encontrar bebés reborns, realizados por la propia Aurora Ariza. En este sentido, indicar que hace ocho años comenzó a conocer este mundo en el que empezó a formarse. Actualmente continúa formándose, puesto que es un mundo en constante innovación en las técnicas de pintura y de injerto de pelo para conseguir unos bebés los más reales posibles.