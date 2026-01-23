Albert Adrià, Mejor Chef de Europa 2026, estará en Chiclana en el X Foro Provincial de Turismo y Gastronomía

Chiclana será escenario de uno de los momentos más relevantes de su historia gastronómica con la participación en el X Foro Provincial de Turismo y Gastronomía de Albert Adrià, recientemente distinguido como Mejor Chef de Europa 2026. Este reconocimiento (The Best Chef of the Year in Europe Award) será entregado durante la próxima edición de Madrid Fusión, que se celebrará del 26 al 28 de enero, y sitúa a Adrià en el centro del debate gastronómico europeo contemporáneo.

Su presencia en el evento de Chiclana supone uno de los hitos más destacados de esta edición conmemorativa, consolidándolo como un espacio capaz de atraer a las figuras que han marcado, y siguen marcando, la evolución de la cocina como fenómeno cultural, creativo y económico.

Una biografía ligada a la revolución gastronómica

Nacido en Barcelona en 1969, Albert Adrià inició su carrera profesional a una edad temprana y se incorporó con apenas 16 años al equipo de elBulli, donde desarrolló durante más de dos décadas una labor esencial en el área creativa y técnica del restaurante. Aunque su figura ha estado históricamente vinculada a la de su hermano Ferran Adrià, el recorrido profesional de Albert se caracteriza por una identidad propia, centrada en la creatividad aplicada, el desarrollo conceptual y la experimentación constante.

Desde el laboratorio creativo de elBulli, Adrià participó activamente en la construcción de un nuevo lenguaje culinario que transformó la gastronomía mundial y colocó a España en la vanguardia internacional. Tras el cierre del restaurante, su implicación en elBullifoundation ha contribuido a preservar y evolucionar ese legado desde una perspectiva intelectual, metodológica y transversal.

Del restaurante clásico a nuevos formatos gastronómicos

Lejos de acomodarse en el prestigio acumulado, Albert Adrià ha sido uno de los cocineros que más ha trabajado en la redefinición de los formatos de la restauración contemporánea. Proyectos como Inopia, Tickets o el ecosistema elBarri supusieron una ruptura con el modelo tradicional de alta cocina, apostando por propuestas más accesibles, experienciales y conceptualmente innovadoras.

El restaurante Enigma ha sido distinguido con dos estrellas Michelin

Paralelamente, su actividad internacional -con proyectos en destinos como Ibiza, Londres o Nueva York- amplió su influencia más allá del ámbito nacional, consolidando una visión global de la gastronomía española.

La reapertura de Enigma, recientemente distinguido con dos estrellas Michelin, marca una etapa de madurez creativa en la que Adrià desarrolla una cocina libre, exigente y profundamente personal, alejada de modas efímeras y centrada en el pensamiento gastronómico a largo plazo.

Chiclana y el foro, en el mapa gastronómico europeo

El Foro Provincial de Turismo, que este año alcanza su décima edición, junto con la cuarta edición del Salón del Vino y la Gastronomía, se han consolidado como el principal punto de encuentro del turismo y la hostelería en la provincia de Cádiz, tanto por su capacidad de convocatoria como por la calidad de los contenidos y ponentes. Esta edición será inaugurada el próximo 9 de marzo por el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, en el Hotel Palacio de Sancti Petri Gran Meliá. El programa contará, entre otras personalidades, con la presencia de expertos de referencia en materia turística, como el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, así como especialistas en gestión y tributación de empresas turísticas y hosteleras, y un completo calendario de ponencias, debates y mesas redondas centradas en el análisis del sector turístico, gastronómico y enológico.