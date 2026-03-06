Adjudicado en Chiclana el nuevo servicio de gestión de Bienestar Animal

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del servicio de gestión del Bienestar Animal, según lo establecido en la Ley de Bienestar Animal, a la empresa Total Animal Services Paraiso SL por un valor de 300.000 euros anuales. Así lo han anunciado hoy en rueda de prensa el alcalde de Chiclana, José María Román, y el delegado municipal de Bienestar Animal, Guillermo Sierra.

En este sentido, hay que resaltar que el objetivo de este contrato es la prestación de los servicios de recogida, transporte, albergue y adopción de animales abandonados, perdidos, extraviados, muertos o cedidos por sus dueños en Chiclana y control de daños ocasionados por la presencia del cerdo asilvestrado, vietnamita y sus cruces.

Así, indicar que el servicio de recogida de animales en la vía pública incluye el transporte a albergue y centro veterinario, alojamiento, cuidado y manutención, esterilización, desparasitación e identificación de los animales, tratamiento de animales muertos y gestión de adopción; además de la puesta en marcha por parte de la empresa adjudicataria de una campaña para la adopción de los animales.

Por otro lado, se gestionarán las colonias felinas con la esterilización, alimentación, vacunación, microchip, formación a personas alimentadoras y gestoras y coordinación con protectoras de animales. Todo ello con la colaboración de las protectoras de animales.

“Tras la dejación de funciones que hizo la Mancomunidad en el servicio de recogida de animales, el Ayuntamiento tuvo que retomar dicho servicio y que ahora se ha sacado a licitación pública y se ha adjudicado por 300.000 euros anuales, lo que supone un salto económico muy importante, triplicando lo que hasta ahora se destinaba”, ha comentado el alcalde, quien ha resaltado que “tendremos un servicio muy bien dotado para el bienestar animal, tanto para mascotas como colonias felinas y el tema del cerdo vietnamita que está afectando a las zonas de cultivo, sobre todo, en El Marquesado”.

Por su parte, Guillermo Sierra ha indicado que, “una vez adjudicado el servicio, próximamente se procederá a la firma del contrato y su puesta en marcha, demostrando la apuesta decidida del Gobierno municipal por el bienestar animal”.

“Se triplica el dinero que se destina al servicio que antes llevaba a cabo la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, poniendo de manifiesto que la Delegación de Bienestar Animal es la que más crece en el Ayuntamiento”, ha comentado el responsable del área, quien ha añadido que “se llevarán a cabo campañas continuas sobre adopciones, mientras que, en el caso de las colonias felinas, hemos pasado de los 18.000 euros anuales a 50.000 para esta cuestión específica”. “Por tanto, retomamos, con todas las de la Ley, este importante servicio que la Mancomunidad dejó de prestar se un momento a otro y dejando a los ayuntamientos en una situación muy difícil”, ha concluido.