Ciudadanos anuncia que no bloqueará la aprobación de los presupuestos municipales de Chiclana

El grupo municipal de Ciudadanos no bloqueará los Presupuestos municipales de Chiclana y permitirá su aprobación, ya sea a través del voto favorable o con su abstención en función de lo que finalmente se recoja en las cuentas para 2021 en relación con las diferentes líneas de actuación sobre las que la formación naranja y el gobierno municipal han estado manteniendo conversaciones en las últimas semanas.

Así lo han anunciado el propio alcalde, José María Román, y el portavoz de Cs Chiclana, José Ángel Quintana, los cuales han comparecido para explicar las principales actuaciones pactadas por ambas partes en materia de seguridad, empleo y urbanismo. Asimismo, en declaraciones a este medio, ambos representantes políticos han asegurado que se trata de acuerdos puntuales y un acercamiento que sólo busca el beneficio para la ciudad, y que en ningún caso implica conversaciones encaminadas a dar forma a un posible pacto de gobierno entre el actual ejecutivo (formado por PSOE e IU) y Ciudadanos para dotar al mismo de la mayoría absoluta.

En esta línea, el regidor chiclanero ha comenzado agradeciendo a Cs su postura y el esfuerzo que hace para que "Chiclana pueda contar con unos presupuestos en un momento tan importante y difícil como el actual", y ha detallado algunas de las medidas en las que ha habido un acuerdo expreso para llevar a cabo actuaciones concretas en diversas áreas para que se incluyan en unas cuentas que en principio podrían aprobarse de forma inicial en el Pleno del próximo 23 de diciembre.

“Ciudadanos va a actuar para que la ciudad pueda tener presupuesto, por lo que no se va a producir un voto en contra por parte de esta formación política, gracias al esfuerzo que hemos hecho entre las dos partes”, ha resaltado José María Román.

Así, en relación con la seguridad, un ámbito en el que en los últimos meses se vienen repitiendo sucesos e incidentes en la localidad que han generado cierta alarma social por su trascendencia y repercusión, como el intento de rapto de varias menores a la salida de un instituto o varios atracos a comercios, el alcalde ha anunciado que "uno de los asuntos que nos ha trasladado Ciudadanos y en el que, por supuesto, estamos de acuerdo, es abordar el tema de la seguridad, tras los distintos episodios, que no están en el guión de lo que suele suceder en esta ciudad. Así pues, además de las diez plazas ya previstas para la Policía Local y que vamos a activar, vamos a añadir otras siete plazas más, recuperando lo que se ha ido perdiendo como consecuencia de los años de crisis y la famosa tasa de reposición de efectivos". "Además, también vamos a trasladar al Gobierno de España esta cuestión en relación a la Guardia Civil”, ha incidido.

Otro de los aspectos abordados entre el gobierno municipal y Ciudadanos, y que también se verá reflejado en el presupuesto de 2021, será el relacionado con el empleo. “Vamos a seguir trabajando para activar las políticas de empleo, con un mayor contacto con el empresariado local, además de seguir trabajando con la Junta de Andalucía en la FP Dual, tal y como hacíamos con empresas importantes, el IES Picasso, el colegio Campano o entidades como Cruz Roja”, ha expresado José María Román, quien ha añadido que “también vamos a impulsar el empleo público. Por un lado, en relación al Plan AIRE, este año no nos pudimos acoger por falta de dinero, por lo que vamos a intentar tener ese dinero y que podamos participar en un Plan AIRE más factible para los ayuntamientos, y, por otro lado, considerar ese millón de euros que hemos puesto para bolsas de empleo para peones, porteros, playas, auxiliares administrativos, dando opción a contratos con el Ayuntamiento por periodos de tres a seis meses”. “Todo ello, sin olvidar una línea de apoyo a nuevos emprendedores, que nos permita activar el mercado empresarial”, ha comentado.

Por último, también se han acordado distintas acciones en materia de Urbanismo, potenciando la accesibilidad en el término municipal, fortaleciendo el área de Urbanismo con la incorporación de tres nuevos técnicos de Administración General, un aparejador y tres arquitectos, duplicando así la capacidad del área de Gestión y Planeamiento, así como trabajando en el nuevo Plan General y en la regularización y dotación de servicios básicos en la zona residencial, incluyendo asfaltado y alumbrado de caminos.

Por su parte, José Ángel Quintana ha indicado que “desde Ciudadanos veíamos que teníamos una oportunidad para no bloquear los presupuestos y, por ende, el futuro de nuestra ciudad”. “Básicamente, le hemos trasladado al alcalde lo que nos preocupa, que es lo que preocupa a la ciudadanía, complementando la política presentada por el gobierno en este presupuesto”, ha explicado el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, quien ha incidido en que "las principales cuestiones que nos preocupan está relacionadas con el urbanismo, la seguridad y el empleo”.

“Agradecemos al alcalde que se haya mostrado receptivo y no nos ha puesto pegas a las líneas de trabajo que le hemos planteado", ha insistido Quintana, argumentando que "estamos muy satisfechos por la implementación de la plantilla de la Policía Local, que se notará mucho en la población en materia de seguridad. En materia de empleo, es el momento de dar esperanzas tanto a los trabajadores como a los empresarios y estudiantes, mientras que en materia de Urbanismo tenemos un gran reto con la regularización, el acceso a los servicios básicos y la burocracia". "En definitiva, no va a ser Ciudadanos el que bloquee este presupuesto, ya que, en líneas generales, se ha hecho un esfuerzo en Servicios Sociales, además de aceptar algunas de las propuestas que hemos hecho. Es el momento de trabajar por Chiclana y de apoyar todo lo que sea trabajar por la ciudad”, ha concluido.

Por último, como ya se ha destacado, ambas partes han trasladado a este medio que las conversaciones mantenidas no están encaminadas a la consecución de ningún pacto de gobierno, "sino a trabajar de forma conjunta en propuestas y actuaciones concretas que puedan beneficiar a la ciudadanía", han insistido. En esta línea, el regidor ha afirmado que "no está en el guión de este acuerdo plantear una posible incorporación de Cs al gobierno municipal". "Desde el equipo de gobierno estamos en la línea del trabajo y las negociaciones con el resto de grupos para sacar adelante los diferentes proyectos de forma general, sin nuevos pactos de gobierno tras la salida del mismo de Ganemos, algo que también comparten desde Cs", manifestaba el alcalde al respecto, al tiempo que aseguraba que ninguna formación le había trasladado propuesta alguna en esta línea.

Por su parte, Quintana corroboraba esta postura, declarando que "Cs está ahora mismo en una posición dulce para trabajar en beneficio de los ciudadanos con propuestas y medidas que repercutan en el bien de Chiclana, y por eso hemos decidido no bloquear la aprobación de los presupuestos a cambio de una serie de medidas con las que el gobierno local estaba de acuerdo". Asimismo el portavoz de la formación naranja incidía en que "no se trata de una negociación partidista, ya que si entráramos en un hipotético equipo de gobierno estaríamos sujetos a otros compromisos, y sólo buscamos iniciativas en beneficio de la ciudad, no un puesto de trabajo".