Chiclana encomienda a sus Reyes Magos la misión más ilusionante

"En Chiclana hay ganas de Navidad y la ciudad se merece poder volver a disfrutar de estas fiestas tras un periodo tan complicado como el que hemos vivido". Con estas palabras ponía fin el alcalde, José María Román, al acto de proclamación de los Reyes Magos que se ha llevado a cabo en la tarde de este jueves en el Teatro Moderno de la localidad, un encuentro sencillo pero muy emotivo en el que, en varias ocasiones, a algunos de los protagonistas les ha sido imposible reprimir la emoción y las ganas de que, aunque en la medida de lo posible, la normalidad vuelva a ir abriéndose camino en todos los órdenes de la vida.

Y con este deseo se ha celebrado un acto presidido por el propio alcalde, quien ha estado acompañado sobre el escenario del teatro chiclanero por el delegado municipal de Fiestas, José Alberto Cruz, y por el presidente de la Asociación de Reyes Magos de la ciudad, Juan Jesús Sánchez. Una cita presentada por otra de las integrantes de dicho colectivo, Eva Verdugo, y en la que los auténticos protagonistas, los integrantes de la Corte Real, han recibido los cetros de manos de sus predecesores y con ellos algunos de los mejores consejos para el desempeño de sus funciones en las próximas navidades.

Fue la Estrella de Oriente, Cristina Higueruela, la encargada de abrir el turno de intervenciones tras ser nombrada en su cargo, un mensaje emocionado en el que colocó en el centro a los protagonistas de estas fiestas, los niños y todo cuanto por ellos hace la asociación de la que es vicepresidenta, Cinco del Uno.

Por su parte, el Cartero Real, el pianista chiclanero Juan José Sevilla, se mostró también muy agradecido por la designación, recordando durante su intervención tantas colaboraciones y actividades conjuntas que ha tenido ya la ocasión de protagonizar tanto con la Asociación de Reyes Magos como con otras causas relacionadas con su ciudad.

Asimismo, Joaquín Tomás González, encargado este año de encarnar al Rey Melchor, aseguró que, "pese a no ser de Chiclana, por el honor que con este nombramiento se me está concediendo, me siento como si lo fuera". Este militar que ha desempeñado multitud de cargos y misiones, quiso anteponer como uno de los principales valores de su profesión la vocación de servicio, algo que pone este año a los pies de los niños, y no tan niños, de Chiclana para hacer realidad sus ilusiones la noche del 5 de enero.

Manuel Macías, Rey Gaspar, aseguró agradecido que esta posibilidad que ahora le brinda la vida como Rey Mago de su ciudad es equiparable a que "se me abran las puertas del cielo". Tras una vida dedicada a los más pequeños a través del mundo de la interpretación y del circo, este chiclanero que ha recorrido durante toda su vida escenarios de toda España para hacer disfrutar a pequeños y mayores aseguraba que no hay mejor broche a su carrera que la función que a partir de hoy le toca desempeñar.

Por ultimo, el Rey Baltasar, el joven pero experimentado empresario local Mario Gómez, destacó la importancia que para su familia siempre ha tenido la noche de los Reyes Magos y se mostró como ese niño lleno de ilusión y esperanza. Seguro de que Chiclana volverá a comprometerse para que la Campaña de Reyes sea de nuevo un éxito, finalizó su intervención dedicando el nombramiento a su familia y amigos.

Tras las palabras del presidente de la asociación garantizando el compromiso de este colectivo un año más después de 24 navidades al pie del cañón y del propio alcalde recordando las dificultades vividas el pasado año y haciendo un recorrido por los méritos y las peculiaridades que han llevado a cada uno de los miembros de la Corte Real a ser merecedores de tales cargos, el acto concluyó con la actuación del cuarteto de la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana, que interpretó distintas piezas relacionadas todas ellas con las fiestas que están a punto de comenzar.