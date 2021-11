Chiclana ya conoce a sus Reyes Magos para estas navidades

El Salón de Plenos municipal ha acogido a mediodía de este jueves uno de los primeros actos preparativos de cara a las próximas fiestas navideñas que están a punto de dar comienzo en Chiclana, la presentación de las personas encargadas este año de encarnar a Sus Majestades los Reyes Magos, la Estrella de Oriente y el Cartero Real. Así, en esta ocasión el Rey Melchor estará representado por Joaquín Tomás González Fernández, el Rey Gaspar será Manuel Macías Suazo, mientras que el Rey Baltasar será Mario Gómez Cabrera. Además, la Estrella de Oriente será Cristina Higueruela González y el Cartero Real estará representado por Juan José Sevilla Valencia.

Han sido muchos los que se han dado cita en el citado salón plenario para asistir al pistoletazo de salida de unos preparativos que marcan la cuenta atrás para las fiestas y que tienen en las figuras de los Reyes Magos una parte muy importante de la ilusión y la magia que generan estas fechas. Ha sido el alcalde de Chiclana, José María Román, el encargado de presidir un acto en el que también han estado presentes el delegado municipal de Fiestas, José Alberto Cruz, el presidente de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, Juan Jesús Sánchez, miembros de este colectivo social y familiares de los designados.

Durante la cita, el alcalde ha resaltado que “los que ahora salís en la Corte Real pasáis a formar parte de la Asociación de Reyes Magos, un colectivo muy especial y que reparte mucho cariño”. “Estar con vosotros es disfrutar, pasarlo bien y, además, haciendo una gran labor, cuestión que en los tiempos que corren es de agradecer, ya que no es fácil”, ha expresado José María Román. Por su parte, Juan Jesús Sánchez ha manifestado que “seguimos estando en tiempos de pandemia y debemos respetar siempre las normas establecidas, aunque eso no quiere decir que no sigamos apostando por la tradicional fiesta de los Reyes Magos”. “Para la asociación que presido es una satisfacción que hayáis aceptado cada uno de vosotros este nombramiento”, ha comentado el presidente de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, quien ha añadido que “trabajamos para que las fiestas navideñas sean compartidas por todos los chiclaneros y desde hoy os incorporáis a esta función”.

Cabe reseñar que el encargado de encarnar al Rey Melchor, Joaquín Tomás González, no ha podido estar presente en el acto, por lo que ha compartido un vídeo agradeciendo el nombramiento. Joaquín Tomás González tiene 63 años, nació en Palma de Mallorca y se estableció con su familia en Chiclana en 1989. Militar de profesión, en 2011 asciende al empleo de Coronel. Es diplomado de Estado Mayor por el Ejército de Tierra. Su último destino fue como Subdelegado de Defensa en la provincia de Cádiz desde julio de 2015 hasta julio de 2021. Está en posesión de cuatro cruces al Mérito Naval, Cruz, Encomienda y Placa de San Hermenegildo, Orden del Mérito de la Guardia Civil, Medalla de la OTAN y Medalla Conmemorativa Francesa. Durante su destino como Subdelegado de Defensa en Cádiz colaboró con diferentes Ayuntamientos, entre otros el de Chiclana, instituciones y entidades, en el planeamiento y ejecución de diversas actividades de carácter cultural y de otros tipos.

En el vídeo remitido con motivo de la presentación de los designados, ha agradecido el nombramiento, señalando que “solo tengo que mostrar mi agradecimiento a todas las personas y entidades que han tenido la deferencia de acordarse de mi para esta designación, que es un privilegio y me honra profundamente”.

Por su parte, el Rey Gaspar, Manuel Macías Suazo, nació en 1953 en Chiclana. Al cumplir los 18 entró en los Astilleros de Puerto Real de calderero, donde ha estado trabajando hasta su jubilación. En 2002 funda la empresa Coyremar Obras y Parques, que continúa bajo la gerencia de su hijo. De una trayectoria musical que comienza con 13 años, hay que destacar su vinculación con la fantasía, la libertad, el desorden y el mundo infantil, transmitiendo valores a través del humor y el circo, formando parte en primer lugar del grupo de payasos ‘Hermanos gaditanos, Manolín y Juanito'. Circo Quirós, Circo Australia, Circo Price, Programas musicales de la TVE hacen que recorriera parte de España con sus actuaciones.

En 1979 participa en el programa Gente Joven de TVE ya con el grupo denominado ‘Joseline, Pipper Y Manolin’, y hacen gira con los ídolos de entonces de todos los niños Enrique Y Ana por casi toda España. El trío de payasos deja de hacer reír a los niños y niñas así como a las familias en el año 2012.

Durante su intervención tras su nombramiento ha manifestado que “llevo toda la vida sembrando, no para recoger, sino para repartir. Mi ilusión de siempre ha sido hacer feliz a los niños, que ahora son mayores”. “Además de mi trabajo, tenía que salir corriendo al terminar para hacer una actuación en otro lugar”, ha recordado el Rey Gaspar.

El Rey Baltasar, Mario Gómez, tiene 44 años, nació en Alcalá de los Gazules y es vecino de Chiclana desde 1990. En el año 2000, cuando termina el Bachillerato, adquiere la empresa familiar 'Legumbres La Pedriza', que se dedica a seleccionar y envasar toda clase de legumbres secas y cocidas. En el año 2004, con la ayuda de su esposa comienza otro negocio 'Almacenes Gomesan', dedicado a suministrar artículos para la hostelería. El pasado año de pandemia inicia otra andadura empresarial con una explotación ganadera de 150 madres ibéricas y actualmente tiene 1.600 cabezas de ganado porcino.

Mario Gómez ha señalado en su intervención que “se trata de una responsabilidad muy grande representar al Rey Baltasar”. “Agradecer al alcalde y a la Asociación de Reyes Magos por pensar en mí para esto y ahora toca devolver todo el cariño y apoyo que Chiclana nos ha dado cuando nosotros llegamos aquí”, ha expresado.

La encargada de representar a la Estrella de Oriente estas navidades, Cristina Higueruela González, tiene 30 años y es vicepresidenta de la Asociación Juvenil Cincodeluno. Desde el año 2016 ejerce este cargo dentro de dicha entidad, que se encuentra ligada estrechamente a la Asociación de Reyes Magos de Chiclana para cumplir el objetivo común de la campaña de juguetes como es el de que ningún niño de la ciudad se quede sin juguetes en la noche mágica de Reyes.

Cristina Higueruela ha agradecido a la Asociación de Reyes Magos "por darme esta oportunidad, puesto que siempre he trabajado con ellos y sinceramente me emociona poder ostentar este cargo”. “Es un momento muy especial y se me viene a la mente mi Rey Mago en 1995”, ha expresado la Estrella de Oriente sin poder reprimir las lágrimas.

Por último, el papel del Cartero Real será desempeñado este año en Chiclana por Juan José Sevilla Valencia, un pianista chiclanero de 24 años cuyo compromiso con la ciudad es total. En su currículum atesora más de diez premios internacionales de piano, en los que ha representado el nombre de Chiclana a lo largo de la geografía española y parte del extranjero. Colabora continuamente en el fomento de la cultura musical de la localidad con sus variados conciertos de piano en actos benéficos y solidarios, así como los conciertos de verano con la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana, en los que contribuye con el mantenimiento de la Iglesia Mayor de Chiclana.

Sevilla ha indicado que “es una ilusión muy grande representar la figura del Cartero Real”. “Para los que nos hemos criado aquí, la Navidad en Chiclana es muy ilusionante, con esa cabalgata final y con esas actividades, que nos hacen tener un par de meses muy intensos y con muchísimo trabajo”, ha expresado el Cartero Real, quien ha incidido en que “estoy con muchas ganas de afrontar este cargo durante las próximas Navidades. Espero que lo disfrutéis tanto como yo”.