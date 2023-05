El número 7 de Vox en Chiclana abandona la candidatura: “Votaré al PSOE”

El número 7 de la lista de Vox en Chiclana ha presentado su renuncia ante el juzgado para dejar de formar parte de la candidatura a la Alcaldía. Manolo Torres se ha dado de baja del partido y ha anunciado su voto al PSOE en las elecciones municipales, ya que "la mejor candidatura que se presenta es la que encabeza José María Román”.

“Es lo que yo pienso hacer, a pesar de que he sido militante de Vox. Hay que apoyar a José María Román pensando en lo mejor para Chiclana y su futuro”, ha llegado a expresar este técnico radiólogo de profesión, quien ya concurrió en las listas de Vox en las pasadas elecciones municipales.

El chiclanero ha criticado los nombres elegidos por Vox para conformar la candidatura a las elecciones municipales. Según reconoce, los líderes del partido a nivel local y provincial le habían prometido un puesto más alto en la lista, pero al caer al número 7 se ha sentido utilizado.

“Una vez conocida la candidatura en la que yo mismo estaba, he visto a las personas que la integran y he pedido mi baja en el partido, presentando formalmente la renuncia ante el juzgado para no estar dentro de esa candidatura y que me quiten como posible candidato electo del partido Vox”, ha explicado el chiclanero. Según explicaron desde Vox Chiclana, a estas alturas es imposible retirar el nombre de la lista oficial, por lo que igualmente figurará en la papeleta.

Torres asegura que se afilió “pensando en lo mejor para Chiclana”, por lo que, tras conocer las distintas listas que concurrirán a las elecciones, ha querido “trasladar" lo que cree que "es mejor para Chiclana”. “Hoy Chiclana está creciendo, las cosas se están haciendo razonablemente bien y, vista la lista de las candidaturas que hay y visto el conjunto de candidatos, creo que apostar por Chiclana y por lo mejor para Chiclana es considerar que la mejor candidatura que se presenta es la que encabeza José María Román”, añadió.

Desde Vox Chiclana se muestran sorprendidos por esta decisión y lo asocian, como el mismo Manolo Torres reconoce, al número que asignaron en la lista. “Alguien que estaba en la lista de Vox y ahora vota al PSOE no tiene principios firmes”, ha criticado el candidato a la Alcaldía de la formación de Abascal, Manuel Vela.