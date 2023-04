Vecinos de Sancti Petri se organizan para apoyar a Concert Music

Vecinos de Sancti Petri y su entorno se han organizado para apoyar públicamente a la organización de Concert Music y reivindicar la celebración del festival en el poblado. Este grupo de chiclaneros ha empezado a recoger firmas para desautorizar a la asociación, abiertamente crítica con la ubicación del Concert, y desmarcarse de sus acciones recientes, que a su juicio no representan a la mayoría de los residentes en el entorno.

“Los conciertos no impiden el descanso. Si el ruido fuese extremo entendería las críticas, pero no es verdad. Y a mí no me lo cuenta nadie, yo vivo allí al lado, en la carretera de Sancti Petri”, apunta Mónica López, una de las firmantes. De momento, en torno a 40 de vecinos han firmado ya el improvisado manifiesto, con el que se desmarcan de las acciones que la entidad vecinal ejerza contra el Ayuntamiento y la organización del Concert. Su objetivo es entregar el documento a la asociación de vecinos Costa Sancti Petri, formada por un número inferior de miembros, y pedir que no se presenten más denuncias contra la organización y el Ayuntamiento de Chiclana.

Recientemente, a raíz de una denuncia de esta entidad, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló el decreto municipal para la excepción de cumplimiento de la normativa acústica, necesaria para autorizar los conciertos celebrados en el poblado Sancti Petri. La sentencia ha sido recurrida a instancias superiores, pero muchos vecinos no habían sido notificados y se han enterado ahora del procedimiento judicial iniciado en 2018.

Algunos han sido miembros de la asociación en anteriores etapas, aunque actualmente esta entidad vecinal cuenta con menos de una decena de miembros y, según destacan los firmantes, apenas cuenta con actividad en el día a día. Además, los impulsores de esta iniciativa han tenido acceso al requerimiento remitido por Concert Music Festival, que reclamará a la asociación de vecinos hasta 15 millones de euros por “daños y perjuicios” si no cesan las críticas en prensa y redes sociales.

El grupo de vecinos que recoge las firmas organizó una asamblea esporádica la pasada semana y, tras debatir sobre esta situación, decidió sumar apoyos en la zona para frenar las acciones contra el Ayuntamiento y Concert Music Festival. Los firmantes, muchos con negocios en la zona, defienden la importancia del festival para el poblado de Sancti Petri, además de su repercusión en los establecimientos del entorno. Entre los impulsores de la iniciativa se encuentra Jose Manuel Lechuga, ex concejal del PP en el Consistorio.

“Económicamente, el Concert Music Festival tiene una gran repercusión para la zona. Además, gracias a sus conciertos damos a conocer esa parte de Chiclana; antes, muchos turistas se iban sin conocer el poblado… y algunos ahora la conocen por los conciertos”, explica Mónica López, quien cree que la continuidad del festival ayudará a la mejora de la ciudad y el sector turístico de manera destacada. “Vivo todo el año en la carretera de Sancti Petri y no hay molestia para los vecinos. Si puntualmente hay un concierto masificado y con afluencia de vehículos, pues hay que aceptarlo. Porque un día haya ese pequeño inconveniente, no pasa nada”, concluye.