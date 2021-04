Sorprenden al alcalde de Chiclana sin mascarilla en una playa

"Fue un olvido o más bien un despiste el no ponerme la mascarilla en su momento", manifiesta el alcalde de Chiclana, José María Román, tras circular por las redes sociales una foto en la que se ve acompañado de otra persona, con la mascarilla puesta, mientras que él cruza una pequeña duna sin mascarilla este pasado fin de semana en la playa de Sancti Petri.

El regidor chiclanero relata que fueron pocos segundos los que transcurrieron hasta darse cuenta de que no llevaba la mascarilla puesta, instante en el que un grupo de persona que se encontraba en un chiringuito le hizo la foto. Fue en este momento, señala Román, cuando se percató de la situación. "Como muchos llevo varias mascarillas en el coche, pero se me olvidó cogerla. Y en ese pequeños paseo hasta el chiringuito, apenas unos 20 metros, caí en que se me olvidó la mascarilla. Pero al instante, me puse la que tenía en el chaquetón". De este modo, Román asume que fue un despiste, sin darle mayor trasncendencia.

Este sentido, cabe recordar que el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', fue también sorprendido este pasado Viernes Santo sentado en la terraza de un bar acompañado de otras seis personas, lo que hacía que se incumpliera la normativa por el Covid. En la misma línea, el regidor gaditano se justificó alegando que "fue un descuido de sólo unos minutos" para luego reconocer que fue un error y pedir disculpas.