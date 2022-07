Sebastián Yatra prende la llama en Concert Music Festival

El ambiente en Concert Music Festival estaba muy caldeado y no solo por las altas temperaturas propias del verano, también por el multitudinario concierto que se vivió este domingo en el Auditorio. En esta V edición los artistas colombianos están arrasando en Sancti Petri. Ya lo hizo Carlos Vives la noche del sábado y se esperaba que Sebastián Yatra culminara el fin de semana por todo lo alto, y así fue.

Con Melancólicos anónimos apareció Sebastián Yatra en escena ante la gran ovación del público. Sus fans enloquecieron cuando pisó el escenario. El cuerpo de baile era impresionante y la producción técnica y visual aún más. La conexión con el artista colombiano era tan fuerte que bajo ningún concepto quisieron poner Modo Avión para desconectar de él. Al contario, con este tema las luces del recinto seguían alumbrando, a la par de los móviles que grababan cada movimiento del cantante.

El escenario se tiñó de color rojo y un Sebastián muy seductor se dirige a una de sus fans: “¿Una foto tú y yo? Ahorita voy a tener que bajar”, provocando la locura entre sus admiradoras. Dándole las buenas noches a Chiclana y al grito de “¡Vamos a comenzar esta fiesta!" Sebastián Yatra se puso los Tacones rojos y se entregó por completo al baile junto a sus bailarinas. Las gotas de sudor resbalaban por su cuerpo, y no solo por las potentes bengalas y ráfagas de fuego que salían del escenario, también por la entrega máxima que tuvo sobre las tablas.

En Concert Music Festival se respiraba euforia, adrenalina y pasión. Por Perro y Traicionera fueron los éxitos en los que el cantante colombiano continuó con el baile y su público no podía dejar de contonearse al ritmo de sus canciones. Pero no todo fue fiesta, también hubo tiempo para el amor y el desamor. Sentado al piano interpretó con emoción y sentimiento los temas Como mirarte y Devuélveme el corazón. Casi podía escucharse el latir de los corazones de sus admiradoras entre las letras que se deslizaban por sus labios.

Sebastián Yatra está disfrutando al máximo de su gira Dharma y aseguró que “esto es muy loco porque hacemos un espectáculo distinto cada noche porque, aunque sean parecidos lo que siento es distinto. Esto es otro universo, aquí hay unas siete mil personas y cada una distintas. Vidas que agradecer, perdonar, siete mil formas de amar…Os doy las gracias por estar conmigo”. Sus palabras fueron recibidas entre aplausos y es que Yatra no solo vino a cantar y bailar, también a expresar lo que siente y vive sobre el escenario.

Dejando a un lado las emociones, la fiesta tenía que continuar y por ello al grito de "¡Rosario!" Interpretó la canción que da nombre a su gira, Dharma. Con este éxito, que comparte con Rosario Flores, el artista se desató e incluso bajó del escenario para meterse entre el público y dar algún beso que otro a sus fans. Viviéndose así, una auténtica revolución. Ya con el flamenco corriendo por sus venas y proyectando la bandera de España en las pantallas, se atrevió a dar palmas para interpretar junto al público No estamos lokos, éxito de Ketama.

Llegó la hora de demostrar que el público de Concert Music Festival era “el mejor del mundo”, así que animó a sus fans a cantar A partir de hoy, letra de David Bisbal. Apenado confesó que “lo único que no me gusta es que no puedo estar ahí abajo con ustedes”. Cada palabra del artista era recibida como una espina al corazón porque el público no paraba de gritarle "¡Guapo!" Y de ovacionarle.

La música es su pasión, ya lo demostró con el piano pero también lo demostró con la guitarra, sumándose al guitarrista que se marcó un solo de guitarra que no dejó indiferente a nadie. La noche seguía caldeándose con el fuego que salía del escenario a cada instante y las ráfagas de humo que marcaban el ritmo de las letras. TV y Ya no tiene novio fueron las siguientes letras, en las que, además, el cantante lanzó la pregunta “¿Cuántas solteras hay?”, desatando una vez más la locura entre sus fans. Muchas de ellas “bailaban reguetón con tacones rojos”, como podía leerse en la camiseta que minutos después lanzaría tras darlo todo con el éxito Runaway. Ya sin camiseta, acompañado del increíble cuerpo de baile y disparando serpentina de colores por todo el recinto se auguraba que Sebastián Yatra pondría el broche de oro al fin de semana de Concert Music Festival.

El artista colombiano necesitaba un descanso, así que sentado con su guitarra se puso tierno para dedicarle unas palabras a su amiga Pao, que estaba embarazada. Habló del amor, de los sentimientos, de la búsqueda infinita por ser mejor persona y quererse uno mismo. Para Yatra “la música le da magia a la vida, es el mejor estímulo para que los pensamientos y sentimientos fluyan”. Abriéndose en canal frente a sus fans, interpretó con la guitarra los temas Un año, Cristina y No hay nadie más.

La noche venía cargada de sorpresas y dejando a un lado la guitarra, Sebastián Yatra anunció que había “una canción me cambió la vida y esta persona también”. Entre aplausos, gritos y euforia entró en el escenario Carlos Vives, dispuesto a Robarte un beso mientras protagonizaba uno de los momentos más emocionantes de la noche. Para Yatra “este hombre es de las personas más generosas y bonitas que he conocido en mi vida. El mayor representante de los colores amarillo, azul y rojo, nuestra bandera, folklore, cultura…” dándole un abrazo en agradecimiento por haberle acompañado en el escenario.

Las banderas de Colombia se agitaban desde la pista y muchas de sus fans “estaban listas para saltar, bailar el piso, perrear y prender la luz”. Con el recinto a oscuras e iluminado por las linternas de los móviles, se fusionó con el público para volver a cantar Tacones rojos.

La noche llegó a su fin y nadie quería irse. Las dos horas de concierto pasaron volando y Sebastián Yatra no quiso despedirse sin antes cantar Chica Ideal y Pareja del año. El espectáculo que ofreció fue sublime y fue un gran maestro de ceremonias para clausurar el fin de semana de infarto que se ha vivido en Concert Music Festival.