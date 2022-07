La sonrisa eterna de Carlos Vives

“En Colombia existe un lugar mágico (...) Allí nació la Cumbia”, así comienza el vídeo que se proyectaba en Concert Music Festival antes del inicio de la actuación de Carlos Vives, dónde se explica el trabajo que realiza Tras la Perla, la iniciativa creada por el artista colombiano para promover activamente la mejora de la calidad de vida en Santa Marta y en su región de influencia. Una iniciativa que busca el equilibrio y la sostenibilidad. Acto seguido se mostraron imágenes que resumen brevemente los 30 años que Carlos Vives lleva dedicándose a la música, y, sobre todo, confiando en los ritmos de su país.

Carlos Vives entró en escena con gran acogida de su público, con su sonrisa infinita, ritmos caribeños y colores inspirados en Colombia. Como buen embajador de su país, el artista colombiano traspasó fronteras con su tema Pa’Mayté, poniendo música y color al sábado noche de Concert Music Festival. Maracas, percusión, guitarras eléctricas, acordeón y armónica llenaban de ritmos latinos el Auditorio de Sancti Petri, adelantando los vallenatos y cumbias que, a continuación, bailaría el público con Carlos Vives.

Con su sonrisa por bandera le dio las buenas noches a Chiclana, a Andalucía y a la gente de Cádiz porque después de todo este tiempo quería decirles Quiero verte sonreír, uno de los temas incluidos en su álbum Déjame entrar. Carlos Vives quería sonrisas y que el público le dejara entrar en sus recuerdos. Incitando al público a cantar y a bailar siguió con Ella es mi fiesta, acompañado de sus músicos y una impresionante puesta en escena que incluía cañones de humo y ráfagas de fuego durante prácticamente todo el concierto; junto a una increíble producción audiovisual y el juego de luces que hacían de su espectáculo una gran fiesta tropical.

Además de la música, el concierto de Carlos Vives resultó muy interactivo gracias a las proyecciones que se emitían en las grandes pantallas del escenario. Para introducir el éxito que comparte con Shakira, La Bicicleta, ofreció imágenes de los ciclistas de su país alegando que “Colombia es un país ciclista”. Otro de sus mejores momentos fue cuando interpretó Fruta Fresca, canción con la que el público no paró de bailar siguiendo el ritmo de Carlos Vives.

“¿Ustedes han oído? ¿Cómo es que le gritan aquí a la virgen? ¡Guapa! (risas) Nosotros nos vestimos de blanco y pañoletas rojas y bailamos cumbia”, explicaba mientras sonreía a su público. “Con esta canción llegué por primera vez a España, con vallenato y terminaron siendo hijos de la cumbia. Me dijeron que no iba a funcionar porque estaba un poco loca la forma de hacerlo, pero ustedes me abrieron las puertas. Este es vallenato 2006”, y así introdujo el éxito La Gota Fría.

Las banderas de Colombia ondeaban en el recinto de Concert Music Festival, algo que le llena de orgullo a Carlos Vives y que momentos más tarde terminó firmando y entregando alguna de ellas al público. La fiesta más tropical continuaba con el folklore colombiano que se lucía en el escenario. Para Carlos Vives todos somos iguales y no existen fronteras, y así lo expresó durante las dos horas que duró su espectáculo. ‘Después de todo. Vives’ es el nombre que lleva la gira del artista colombiano en la que desplegó numerosos éxitos que han marcado su carrera e incluyó las de su último trabajo Cumbiana II. Robarte un beso, Quiero casarme contigo y Cinerama fueron algunos de los temas más bailados.

La noche iba llegando a su fin, pero ni Carlos ni los músicos que le acompañaban querían marcharse. El público le pedía más y sus deseos eran órdenes para ellos. Canción bonita, La Cañaguatera, Carito, Cuando nos volvamos a encontrar y El Teke Teke fueron las encargadas de despedir, al ritmo de cumbias, una noche en la que se respiró alegría y buena vibra en Concert Music Festival.