Saucedo sobre la Batalla de Sancti Petri: "Esta historia merecía ser contada"

Este miércoles se cumplía el 200 aniversario de uno de los sucesos más heroicos e ignorados de la historia de España: la Batalla del Castillo de Sancti Petri (20 de septiembre de 1823), donde 120 hombres sin apenas formación militar defendieron la Constitución de 1812, enfrentándose y resistiendo durante una semana con extraordinaria valentía al que era en ese momento el ejército más poderoso del mundo.

También con constancia y coraje, el oficial de la Marina Mercante Juan Jesús Saucedo Vela ha dedicado cuatro años de su vida a una investigación ardua y rigurosa sobre este episodio, que recientemente ha visto la luz en forma de libro: ‘La Batalla del Castillo de Sancti Petri. Una historia de gratitud, honor y respeto’, editado por la Fundación Vipren, y que en muy poco tiempo se ha convertido en todo un éxito de ventas en Chiclana.

Son algo más de 150 páginas de un texto ameno, detallado, con imágenes únicas, que reflejan a la perfección no solo el serio trabajo realizado por este investigador, hijo y nieto de patrones de la almadraba de Sancti Petri -no hay más que observar su extensa bibliografía-, sino también la inmensa admiración que siente por esos hombres que lucharon hasta la extenuación en la defensa del último bastión del liberalismo español.

–¿De dónde surgió la idea de centrar esta obra en la Batalla del Castillo de Sancti Petri?

–En principio, soy de Sancti Petri… Podemos decir que todo se inicia cuando llega a mis manos una foto de un amigo, tomada en el Museo de la Marina del Trocadero, de París, donde aparece un mascarón de proa perteneciente a un navío español que luchó en la Batalla del Castillo de Sancti Petri.

A raíz de ahí, empecé a investigar en fuentes secundarias. A esto se unió que un buen día aparece el permiso de pesca de mi trastarabuelo. Yo digo que el motor de la provocación fue el mascarón de proa del museo de París y el motor de la curiosidad fue el descubrimiento del documento de mi antepasado.

Tras varias conferencias al respecto, la primera en el Club Náutico de Sancti Petri y la última en el Ateneo de Chiclana, me planteo acudir a las fuentes originales y de estas investigaciones surge este libro.

–¿Por qué cree que este conflicto bélico tan importante para la Historia de España es a la vez tan desconocido?

–No encuentro la explicación. Es una batalla perdida, además tuvo muchos visos de guerra civil al final, por lo que quizás se ha quedado olvidada y no ha quedado rastro de ella. Hay que tener en cuenta que los franceses se quedaron aquí cinco años más como ejército del rey. Un militar dijo una vez que de las batallas perdidas no nos acordamos. Sin embargo, yo digo que los americanos tienen Pearl Harbour y hacen una película con frecuencia.

–¿Cómo ha sido el proceso de documentación? ¿Le llevó mucho tiempo?

–Fueron cuatro años de trabajo en total, donde visité los archivos de Cádiz y Chiclana, el Archivo-Museo Álvaro de Bazán, en El Viso del Marqués, el Archivo General de Simancas, la Biblioteca Nacional del París, la Universidad de París, La Biblioteca Nacional de España, el Museo del Romanticismo y el Museo Carnavalet, entre otros.

Según el episodio o el momento que estaba investigando iba a un sitio u otro, pero con mucha dificultad. Hay mucho material de otros conflictos, como la Guerra de la Independencia, por ejemplo, pero con este fue muy difícil. También empecé a trabajar con una fuente del Ministerio de Cultura, que se llama los partes de guerra de la Isla de León, que me dio una visión de lo que quería hacer. Confrontaba estos textos con los de los franceses, llenos de épica. Asimismo, me sirvió el diario de un soldado francés.

No obstante, la puntilla fue una carta firmada por el gobernador del Castillo de Sancti Petri, del 17 de septiembre de 1823, donde relataba lo que él y sus soldados estaban sufriendo y ahí me dije esta historia merece ser contada, recordada, pero no celebrada, como homenaje a estas personas.

–¿Cómo era esa Chiclana del Trienio Liberal?

–Estamos en una Chiclana de 8.000 habitantes aproximadamente, donde reinaba la miseria. Había pasado tan solo veinte años de una epidemia de fiebre amarilla o vómito negro, como también se llamaba. Estaba diezmada. Era la España donde no había caminos de ruedas sino de uñas de caballo, se decía. La faca valía para algo más que para cortar pan y picar tabaco.

Precisamente, en el libro, aparece una de las primeras imágenes de Chiclana que existen, procedente del Museo del Romanticismo. En ella, está la Batería Colorada, Santa Ana y el pueblo más abajo.

–¿Qué debe esperar el lector de esta obra?

–Me estoy encontrando con personas de todo tipo que me dicen que engancha mucho. ¡No soy Umbral, pero parece que engancha!

Está escrita en un lenguaje sencillo y todo está relatado cronológicamente, lo que sucedió cada año y luego cada día. Todo muy gráfico. Me gustaría que sirviera para que la gente amara los archivos, que entendiera su valor, que amara la historia. En este caso, una historia olvidada de la que estoy muy orgulloso de haber recuperado, sobre todo, por la trascendencia que está teniendo.

Y es que, dada la respuesta, se está gestionando el lanzamiento de una segunda edición. Las personas que lo deseen pueden encargarlo a la Asociación Reyes Magos, en la Óptica La Vega, en calle La Vega 29, o en el teléfono 687 737 982. Absolutamente todos los beneficios están cedidos a la Asociación de Reyes Magos y la campaña ‘Ningún niño sin juguetes’.

–¿Hay mucho de la España actual en este ensayo?

–Solo puede decir que debemos aprender de la historia.

–¿Y después de este libro?

Hay cosas. Entre ellas, estoy trabajando en una historia de la zona que sucedió durante los inicios de la Guerra Civil Española y que se desarrolla en un pueblo cercano y en la almadraba de Sancti Petri.

–Su labor en la difusión de este acontecimiento no se queda aquí. Usted también es el comisario de la exposición ‘Batalla del Castillo de Sancti Petri. 200 años de los cien mil hijos de San Luis en Chiclana’, que actualmente se muestra en el Museo de la Ciudad y que se puede visitar hasta el 29 de octubre.

Su director, Jesús Romero, se puso en contacto conmigo, a través del Club Náutico de Sancti Petri, para organizar algo en torno al doscientos aniversario de este acaecimiento. Soy el responsable de la selección de los 16 cuadros que aparecen en los paneles y el autor de los textos que componen la exposición. La idea es acercar este periodo apasionante de la historia a los jóvenes. Llevar esta muestra a los institutos para que estos la conozcan, una idea que ya he expuesto a la delegada municipal de Educación, quien la ha recibido muy bien.