Sara Baras: “No me gusta quedarme en lo que funciona, sino crecer poco a poco”

La palabra Momentos va indudablemente ligada al concepto de memoria, a los recuerdos. Se nutre la raíz misma de la creatividad de este término que sirve a la bailaora isleña Sara Baras para desarrollar con todo su potencial un espectáculo que este domingo 8 de agosto, a las 22:30 horas, presentará en su tierra, en el escenario del Concert Music Festival de Sancti Petri. "Los recuerdos te ayudan a crecer, te ponen los pies en la tierra y te dan la distancia para poder aprovecharlos y darles una lectura nueva a partir de lo vivido", explica la artista gaditana sobre esta inevitable conexión.

Momentos imborrables que "me han hecho muy feliz" y que revivirán sobre las tablas con una "energía muy de ahora, bonita, alegre, es un espectáculo que a todo el equipo nos gusta y que tiene una conexión muy directa con el público" que a día de hoy, sobre todo, "se valora más", comenta Baras acerca de esta vuelta a los escenarios tras la pandemia.

Como la tierra, como Cádiz, como "su brisa mágica" se define la bailaora que admite ser "una persona muy positiva", aunque reconoce el aprendizaje que aportan los recuerdos que no son tan buenos porque "te enseñan, es importante reconocer esta parte. No me gusta quedarme en lo que funciona, respeto a quien lo haga, sino crecer escaloncito a escaloncito".

Momentos recorre diversos palos del flamenco –"las alegrías no pueden faltar, por supuesto", explica–, que van "muy bien enganchaos" entre sí, en un "espectáculo tipo concierto" que combina números corales y solistas, paso a dos y musicales, bajo la batuta del también gaditano Keko Baldomero y con cinco mujeres al baile –destaca– que son las "que dan el colorido más bonito" a la propuesta. En definitiva, "un equipazo" para poner en pie "un espectáculo con una escenografía, iluminación y vestuario sencillos pero que se clavan, con momentos profundos y alegres".

La bailaora está simultaneando en gira esta propuesta con otra titulada Sombras y viene de vivir un 2020 que, a pesar de lo sucedido, le ha ofrecido muchísimas satisfacciones. Recibió el prestigioso Premio Olivier y la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2020. "He aprovechado el tiempo, entrenando, estando conectada online con el equipo, en casa con mi hija, y siendo consciente de la suerte de no haber vivido directamente un disgusto grande por el coronavirus. Eso te llena de fuerza", cuenta. Sara Baras, además, se lanzó el pasado año a experimentar el baile en 360 grados con la propuesta virtual Suite Flamenca. "Me gusta todo lo que sea investigar en ese sentido. Poder coreografiar en redondo te hace bailar de otra manera. Siempre estoy dispuesta a unirme a grandes profesionales y aportar", explica.

El pisar los escenarios de la tierra siempre supone un reto especial para Sara Baras, como en la cita en Sancti Petri, aunque entre los Momentos que "más me marcan en mi vida profesional y personal" elige dos. El primero, solidario, es el que vivió en el Teatro Falla de Cádiz con "mis princesas", en favor de la Asociación Mi Princesa Rett, de la que es madrina y que trabaja desde hace años para concienciar a la sociedad sobre el Síndrome de Rett, una patología genética del desarrollo neurológico que afecta principalmente a las niñas. Y el segundo, cuando se convirtió en madre. "Los dos los he vivido en Cádiz", recuerda.