Sara Baras gana en Londres el Premio Olivier

En una ceremonia virtual presentada por Jason Manford, la bailaora gaditana Sara Baras ha recibido el Premio Olivier, el galardón más prestigioso de las artes escénicas en el Reino Unido, como mejor intérprete de Danza por ‘Sombras’. Un espectáculo estrenado en julio de 2019 en el Sadler’s Well Teathre, durante la 16 edición del Flamenco Festival con un éxito rotundo de crítica y público, según informa la página web oficial de la artista. En el Gran Teatro Falla de Cádiz el espectáculo pudo verse, durante cinco noches consecutivas, en abril de 2018.

Un reconocimiento que, según ha apuntado la misma Sara en su intervención a través de vídeo, marca un antes y un después en su carrera como artista en el mundo de la danza, ya que la convierte en una bailaora reconocida a nivel internacional por una de las instituciones más prestigiosas del mundo.

La crítica británica calificó ‘Sombras’ de espectáculo imprescindible dentro del Flamenco Festival de Londres. Algo que el público supo recoger rápidamente, llenando todas y cada una de las funciones que Sara Baras y su compañía pusieron sobre el escenario londinense, cosechando aplausos infinitos.

Y no sólo la crítica, el diario británico The Guardian dedicó un artículo a 'Sombras', donde calificó el flamenco de Sara Baras de poderoso. Además de poner en valor la figura de Sara como bailaora, The Guardian destacó su labor como empresaria y directora de su propia compañía.

Los Olivier Awards son uno de los premios más prestigiosos de Inglaterra, en el ámbito de las artes escénicas y el teatro. Unos galardones que otorga The Society of London Theatre para destacar los espectáculos más brillantes y con más talento que se han puesto sobre los escenarios de Inglaterra durante un año.

Estos galardones hacen honor al actor y director británico Laurence Olivier, considerado por los críticos como el más grande intérprete del siglo XX. Ese es el motivo por el cual, los Olivier Awards se han convertido en el reconocimiento más prestigioso de Inglaterra.