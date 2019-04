La tercera edición del Salón Manga Chiclana dio comienzo en la tarde del viernes con distintas actividades en el Centro de Iniciativas Juveniles Box y una carpa anexa. La jornada de hoy sábado arrancará a las once de la mañana con distintas alternativas de ocio para los amantes de la cultura japonesa. Entre ellas llegará el turno de la postura otaku, del taller de varitas, del torneo smash bros ultimate, del monólogo ‘Cosas de Otaku’, del taller de taiko, de la actividad pokemon por pokeraptor, del concierto taiko, de las preguntas y respuestas ‘Cosas de Otaku’ y ‘Pokeraptor’ y del taller de japonés. A esto se unirán el torneo DDR, el concurso de cosplay, el torneo sushi go party, el torneo FIFA 19, el taller ogimari, el torneo de softcombat, el torneo naruto shippuden UNS4, la exhibición de Wushu Gragón Rojo, el torneo ‘Escuela de Pingüinos’, el concierto de FANDUB y el concurso de karaoke. Y el domingo repetirá con distintas actividades desde las once de la mañana hasta las seis de la tarde.