Raphael: «Hay que ponerle mucha ilusión a la vida»

Raphael está de enhorabuena y es que 60 años sobre los escenarios no se cumplen todos los días. Para celebrarlo, se encuentra inmerso en la gira Raphael 6.0, donde recopila una colección de joyas musicales como, por ejemplo, Mi Gran Noche, Qué sabe nadie o Yo soy aquel, canción con la que su carrera internacional despegó de forma meteórica en 1966. Entre risas, cercanía y mucha amabilidad, el artista habla en esta entrevista sobre cuáles son sus sensaciones y cómo se siente por cumplir años en la música.

-Desde que actuara en la I edición podemos decir que se ha convertido en un veterano de Concert Music Festival, ¿con qué nos va a sorprender?

-Yo siempre llevo sorpresas, es algo que me encanta hacer. Aunque también me gusta advertir que voy a cantar las canciones que quieren porque hay mucha gente que se piensa que ya no puede pedir Yo soy aquel y esas cosas. Así que voy a cantar canciones nuevas y las de siempre, porque si no falta algo. Mi historia es tan larga y está nutrida de éxitos tan importantes que hay que mostrárselo al público. Las recuerdan, además.

-¿Siguen pidiéndole las mismas canciones?

-No, no te creas. Por ejemplo, hace x años no me pedían Mi Gran noche y fíjate ahora. El público va cambiando y evolucionando en gustos y estilos. Además, hay canciones que las hago de otra manera porque, digamos, que le meto ritmos y coreografías diferentes. Todo en mí es nuevo porque yo no soy un artista de método que dan tres pasos para adelante y otros para atrás. Soy como me sale en ese preciso momento; cada día canto y me expreso de una manera diferente.

-De hecho, en una de sus entrevistas decía: «Yo no cambio, evoluciono. Necesito reinventarme».

-Efectivamente. Cambiar no debo cambiar, pero sí que estoy obligado a evolucionar constantemente.

- ¿Cómo se siente al celebrar 60 años en la música?

-¿Te puedes creer? 60 años ya, por el amor de Dios. Se dice pronto, pero cuesta mucho cumplirlos. Estoy feliz con mi trayectoria porque solo me ha dado alegrías. Pienso llevarme mucho más tiempo, pero para eso, lo que le pido a Dios es que mi voz siga sonando igual y que no varíe. El día que no suene igual, entonces me tendré que quedar en casa (risas).

-Es todo un referente de la historia de la música española, ¿Cómo se toma este mérito?

-Hombre para mí es un orgullo muy grande porque cuando empecé de pequeño no me esperaba este resultado. Solo le pido a Dios que el día que tenga que terminar sea yo el que termine y que me dé cuenta a tiempo.

-Como pionero de la música moderna española, ¿se consideraba por aquel entonces un adelantado a su tiempo?

-Realmente no, porque cuando comencé bastante tenía con intentar sacar el cuello del bulto y que me vieran (risas). En lo único que pensaba era en salir al escenario y cantar lo mejor posible, llegarle a la gente y quedarme con ellos.

-¿Cómo consigue un artista de tan larga trayectoria conectar con las nuevas generaciones sin perder su esencia?

-Ahí no te puedo contestar porque no lo sé. Es algo que se produce, pero no sé cómo. Es obra y gracia del público. Todo eso lo produce la gente y yo recibo lo que ellos hacen. Me imagino que en todas las casas hay un disco mío y el padre le dirá al hijo que vaya a ver un concierto mío. De pronto han ido y se han quedado. Así es cómo se engorda la pelota esta. Es importantísimo para el artista que la gente salga contenta y cuando llegue a casa digan vaya lo que os habéis perdido.

-¿Existe algo que le llame especial atención y le resulte un escándalo?

-(Risas) Ay Dios mío. Pues todos esos movimientos de politiqueos que hay hoy y que habrá siempre porque es condición humana. Pero hay que sobrevivir a todo eso.

-Dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿lo cree así también?

-Rotundamente no. Tampoco es verdad, en el pasado hubo cosas maravillosas y otras que no lo eran tanto. Y ahora hay cosas que no son tanto, que se le dan más valor del que de verdad tiene, pero hay cosas maravillosas también. Y gente maravillosa siempre; antes y ahora.

-En el verano llegan los amores fugaces; pero también algunas rupturas. Usted que siempre ha cantado al amor ¿Qué le diría a alguien a quien le hayan roto el corazón y no descubre lo bello que es la vida?

-(Risas) ¡Pues que aprenda de mí! Mira si mi relación es larga y longeva que ya vamos a cumplir 50 años juntos. Casi lo mismo que voy a cumplir en la música. Creo que hay que estar enamorado o al menos ilusionado. Hay que ponerle mucha ilusión a la vida.

-¿Quizás ha sido esa la fórmula secreta de su éxito?

-De mi carrera, principalmente ha sido el trabajo y la dedicación que le he dado toda mi vida. Pero también la ilusión de hacer cosas nuevas, de ir a sitios distintos y de volver triunfante. Tener ilusión es muy importante.

-En su larga trayectoria ha actuado con miles de artistas de estilos y voces diferentes, ¿recuerda alguna colaboración a la que le guarde especial cariño?

-Le guardo especial cariño a todas, porque están hechas con ilusión por ambas partes. Eso es lo principal, lo más importante. Ahora mismo estoy trabajando con Pablo López porque vamos a estrenar muy pronto un disco maravilloso. Él lo ha compuesto y he participado y participaré. Sobre todo, ahora que compone canciones para mí, aparte de las que hace para él.

-En 1966 participó en Eurovisión con Yo soy aquel ¿Qué le ha parecido la apuesta y la posición que ha obtenido España?

-Me ha parecido bien. Viendo los tiempos que corren y siendo consciente de que el Festival de Benidorm ya no es el de la canción, ahora es un gran espectáculo donde caben muchas cosas: baile, malabares, luces, etc. Tiene muchas más variaciones. Bajo ese punto de vista se ha mandado lo idóneo y Chanel lo ha hecho muy bien, ha conseguido un puesto dignísimo y fantástico.