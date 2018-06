El PP pide un festival flamenco de altura para la ciudad

El PP apuesta por dotar a Chiclana de un festival flamenco de primer nivel, al considerar que "una ciudad turística como la nuestra no puede estar sin contar con uno, como un elemento de atracción más y una oferta atractiva".

Para los populares, no hay explicación para el hecho de que, "a pesar de que el flamenco es uno de los principales patrimonios de los que dispone nuestra ciudad, Chiclana no tenga un festival". En esta línea, pregunta "cómo es posible que una ciudad que hoy por hoy es sin duda el mayor exponente flamenco de España no se venda como tal". Así, la formación popular destaca que "Chiclana cuenta en la actualidad con las principales figuras del flamenco a nivel nacional y no estamos actuando en consecuencia, ni posicionándonos para ser en un futuro próximo el epicentro del flamenco en Andalucía".

En concreto, el PP afirma que "figuras como Rancapino, padre e hijo, Antonio Reyes, El Pulga o la bailaora Macarena Ramírez nos deben hacer reflexionar sobre nuestra importancia en el flamenco y dejar pasar esta situación sería de una torpeza cultural sin precedentes".