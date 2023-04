El PP de Chiclana deja fuera de la lista a su principal activo en la oposición

El PP de Chiclana dejará fuera de su lista a las elecciones municipales a su principal activo en los últimos años de oposición. La candidata Ascensión Hita ha prescindido de Guillermo Utrera, su concejal más joven y por momentos el mayor azote de los populares contra el Gobierno municipal durante el presente mandato.

Así lo ha confirmado el propio Utrera después de que se lo comunicase la dirección del partido. El abogado chiclanero se ha mostrado "tranquilo" porque entre los motivos esgrimidos "no hay ninguna queja sobre mi trabajo realizado como concejal ni mi dedicación a esta ciudad en estos cuatro años y desde que me afilié a Nuevas Generaciones en 2008". "Son otras causas las que me han trasladado para cristalizar esta decisión unilateral", ha apuntado.

Utrera había ganado protagonismo en los últimos años, a raíz de la dimisión de varios concejales. Número 7 en las elecciones municipales de 2019, acabó siendo el concejal que partía de un puesto más alto tras Ascención Hita durante el último tramo del mandato, asumiendo muchas de las propuestas de su partido y haciendo una dura oposición al Gobierno municipal de PSOE e IU en los plenos. En una oposición dividida, se erigió en varias sesiones como el principal azote de José María Román, mostrándose como un gran orador y aportando argumentos y propuestas.

La decisión ha sorprendido en algunos sectores del partido. Hay que recordar que el PP de Chiclana vivió un intenso debate interno sobre quién sería finalmente la candidata a la Alcaldía, llegando a barajarse otras opciones como Ana María Bertón o Teresa Ruiz-Sillero. Finalmente, Ascención Hita ha elaborado su lista con personas de su confianza, situando a dos mujeres más para los tres primeros puestos de la lista y dejando fuera a Utrera.

"Respeto esta decisión y la acato con la misma disciplina que me ha caracterizado un carácter forjado durante 16 años de militancia, más todos los años que quedan por venir. Quiero agradecer profundamente la multitud de llamadas y mensajes que he recibido de compañeros de partido de toda la provincia, alcaldes, delegados territoriales, parlamentarios andaluces, miembros de la Junta de Andalucía, entidades vecinales, empresarios, concejales otros grupos municipales y de la sociedad chiclanera en general", ha manifestado Guillermo Utrera tras conocer esta decisión.

El concejal también ha agradecido a los chiclaneros el "cariño trasladado estos cuatro años" y ha felicitado a los compañeros que sí integrarán la lista. "Toda la gente pasa, pero el partido queda", ha manifestado.