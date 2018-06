Nueva sede en El Cerrillo para el club de captura y adiestramiento de pájaros

El centro cívico El Cerrillo acogió ayer la entrega de llaves y cesión de local a la Asociación Club Deportivo Silvestrista Chiclanero, un acto que estuvo presidido por el alcalde, José María Román, y en el que también estuvieron presentes la delegada municipal de Participación Ciudadana, Mª Ángeles Martínez, así como el presidente de la entidad, Alejandro Sánchez, y otros integrantes de la misma como Bartolo López.

Durante el encuentro, Román recordó que esta entidad tenía anteriormente su sede en el Pabellón Ciudad de Chiclana, pero el horario en muchas ocasiones no les permitía hacer uso de dichas instalaciones. "Este espacio era un antiguo almacén, se ha acondicionado y ha quedado una oficina magnífica", señaló el alcalde, quien incidió en que esto sirve para potenciar aún más el centro cívico El Cerrillo, en el que también podrán hacer uso de otras dependencias como la sala de reuniones, el salón de actos o el patio para cualquier evento que quieran organizar.

Cabe destacar que el silvestrismo es la afición a la captura y cuidados de ciertos pájaros de campo, con el objeto de su adiestramiento al canto, trabajando con especies como el jilguero, el verderón o el pardillo. "Aquellos pájaros que no sirven para el canto, volvemos a dejarlos en el campo", explicó Bartolo López, mientras que Alejandro Sánchez incidió en que "todos los integrantes de la entidad están federados".

También explicaron que "contamos con dos periodos de capturas al año, uno invernal, al que vienen muchos aficionados por nuestra cercanía con el Estrecho de Gibraltar, y el segundo periodo es el estival, en el que se capturan las crías para educarlas". "No podemos coger todos los ejemplares que queramos, ya que tenemos un cupo de dos o tres crías al año. Si una vez capturado el pájaro no canta, lo devolvemos al campo", reseñaron.

En cuanto al carácter de esta actividad, los propios integrantes del colectivo se consideran capturadores y educadores, y aseguran que "muchos nos tachan de cazadores, pero no lo somos, puesto que capturamos y educamos", explicando además que ahora se trabaja con la tecnología para educar en el canto, usando CD y no los reclamos de siempre. "Hay veces que ninguno de los pájaros con los que trabajas durante un año entero sirven para el canto y en ese caso, soltamos a esos ejemplares y empezamos desde cero con otros", señalan, explicando también que una vez que se capturan los pájaros deben acostumbrarse al nuevo hábitat y, en el caso de que no lo consigan, son devueltos al campo.