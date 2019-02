Nene Cheza será el pregonero del Carnaval de Chiclana 2019

José Antonio Cheza Martínez, Nene Cheza, será el pregonero del Carnaval de Chiclana de este año. Así lo ha anunciado el alcalde de Chiclana, José María Román, en un acto en el que también ha estado presente el delegado municipal de Fiestas, José Manuel Vera. De esta forma, Nene Cheza será el encargado de abrir las fiestas carnavalescas en la ciudad, en un acto que se desarrollará el próximo 3 de marzo en La Alameda, a la una de la tarde.

El alcalde ha agradecido al pregonero que haya aceptado la petición de Chiclana, destacando también el amplio currículum como “un hombre de comparsa, con muchos años de participación a sus espaldas, por lo que contamos con un gran personaje en el mundo del carnaval”.

“Creo que la elección ha sido muy buena, porque la trayectoria ya es más que suficiente para que Chiclana tenga el honor de que nos acompañe este año como pregonero. Además, contamos con una gran persona para pregonar nuestro carnaval”, ha incidido José María Román.

Por su parte, Nene Cheza ha destacado que “es un placer ser el pregonero de Chiclana este año”. “Este pregón va a ser la guinda a un año muy especial y emotivo que estoy viviendo, en el que me están pasando cosas muy bonitas”, ha reseñado, incidiendo en que “ser pregonero de esta tierra, con la que tengo tanto vínculo personal y profesional, con grandes amigos y a la que le debo mucho, me emociona y me resulta algo maravilloso”. “Espero hacer un pregón bonito, emotivo, con el que todo el mundo salga encantado y que todo el mundo recuerde el pregón de Nene Cheza como algo bonito dentro del Carnaval de Chiclana”, ha reseñado.

El pregonero de este año del Carnaval de Chiclana lleva subido a las tablas del Gran Teatro Falla desde 1984, año en el que debutó con la comparsa infantil ‘Cascabeles’. Desde entonces, siempre ha estado ligado a la comparsa, siendo autor desde el año 2003. Además, ha sido primer premio con las agrupaciones ‘Charrúas’ (1995), ‘La Cárcel Vieja’ (2004) y ‘La Caldera’ (2006). Este año es componente, autor y director de la comparsa ‘El Cerrojero’, autor de la música de la comparsa juvenil ‘Los Maleducados’ y ha sido nombrado Antifaz de Oro del Carnaval 2019 en Cádiz.