La Peña de Costaleros Nazarena, la Asociación Filatélica Chiclanera Oda, María del Carmen López Serrano ‘Nena, y Encarnación Gómez Sanduvete recibirán la Insignia de Oro de Sancti Petri 2020 con motivo de la celebración del acto institucional del Día de Andalucía, que se llevará a cabo el próximo 28 de febrero, a partir de las 11:30 horas, en el Teatro Moderno.

En este sentido, el alcalde, José María Román, destaca que, “un año más, el Ayuntamiento rinde homenaje a dos entidades y dos persona destacadas y conocidas de la localidad, que han llevado con orgullo el nombre de Chiclana por todos lados y han trabajado por y para la ciudad y sus gentes. Todos ellos se han convertido en los últimos años en referentes para muchos chiclaneros y chiclaneras en distintos ámbitos por su dedicación y esfuerzo, lo cual es razón más que suficiente para que, con motivo del Día de Andalucía, reciban el reconocimiento de la ciudad de Chiclana”.

Peña de Costaleros Nazarena

A finales del año 1979, ya existía un movimiento costalero en la localidad y la Hermandad del Nazareno había encargado un nuevo paso para su titular y para procesionar en la Semana Santa del año 1980. Para ello, se formó una cuadrilla, para que en esa Semana Santa fuese la portadora de la imagen de nuestro Padre Jesús de Nazareno. Ese fue el estreno sin ser aún peña.

Entre abril y septiembre del 80, ese grupo de gente que formaba la cuadrilla se siguió viendo en varias reuniones y se dispuso para que ese movimiento y esas ganas se plasmarán en algo concreto, la fundación de la Peña. Fue algo que empezó a tomar forma tras la recogida del paso de la Virgen de los Dolores, el 15 septiembre, con motivo del décimo aniversario de la Bendición Canónica de la nueva imagen, en una salida extraordinaria y que fue portada por aquellos hombres que formaban esa cuadrilla. Esa es la fecha del nacimiento de la Peña de Costaleros Nazarena.

Esa noche se forma la primera junta directiva, presidida por José Fuentes Forero, que sería la encargada de buscar un local y elaborar los estatutos que regirán la futura peña. También se decide entonces que, en agradecimiento a la Hermandad, se denomine Peña de Costaleros Nazarena.

En todo este largo período de tiempo, 40 años, han prestado servicios a Hermandades de la ciudad, como son: la Hermandad del Nazareno desde sus inicios y hasta nuestros días, siendo portadores del Santísimo Cristo y de la Virgen de los Dolores, la del Santo Cristo, la Hermandad de Afligidos, Hermandad de la Soledad, la Virgen del Carmen, Santa Ana, y alternativamente portan a la Patrona, la Virgen de los Remedios, y al Cristo Resucitado. Fuera de la localidad han efectuado salidas procesionales en Barbate y una muy especial en la Villa de Adeje (Tenerife) en 2002, para portar a su Patrona, la Virgen de la Encarnación.

Como asociación emprendedora donde las haya no solo se han volcado con la Semana Santa, ya que en lo cultural organizan desde hace años, el Pregón al costalero, exposiciones, certámenes de redacción, charlas, conferencias, etc. Además, es una entidad pionera en la organización de fiestas carnavalescas, sacando el tablao a la calle para celebrar el concurso de cuplé o de disfraces en la modalidad infantil. El la Feria de San Antonio, también realizaron el montaje de una caseta durante diez años, recibiendo en seis ocasiones el primer premio decorativo. También tienen presencia en las fiestas patronales, en las que desde el año 1991 vienen organizando la concentración floral y ofrenda a la Virgen de los Remedios que este año cumplirá su trigésima edición. En el año 1992, crean el cultural en honor a la Patrona, donde se celebran conferencias, actuaciones musicales, certámenes de fotografía, degustaciones, etc.

En las fiestas navideñas y de manera conjunta con el Ayuntamiento, se desarrolla el concurso de postales navideñas, abierto a la participación del alumnado de los centros escolares de la ciudad, siendo pioneros en esta actividad cultural y educativa. Además, han organizado campeonatos de brisca, billar, tenis de mesa, futbol, futbol sala, entre otros, y también colaboradora con entidades, instituciones o grupos. Todo ello hace que la Peña de Costaleros Nazarena sea una entidad activa y comprometida con nuestra ciudad.

Asociación Filatélica Chiclanera ODA

En torno a un mercadillo filatélico dominical, nace la Asociación Filatélica Chiclanera ODA en 1981, que contempla todo lo relacionado con el coleccionismo. Las primeras reuniones tienen lugar en la sede de la Peña Recreativa Amigos del Deporte, por lo que se convierte en una sección de la misma. Con ese nombre participará durante los primeros años en la andadura federativa. En el verano de 1984, la vecina Sociedad Filatélica Gaditana, organiza de la mano de Francisco Benítez Aguilar, la exposición filatélica monográfica dedicada al ilustre dramaturgo chiclanero, Antonio García Gutiérrez, con el primer matasellos especial conmemorativo para nuestra ciudad. Esta exposición sirvió de acicate para tomar contacto con la Federación Andaluza y con su entonces secretario José Chanivet, quien nos ayudó bastante en el tema burocrático.

La primera Junta Directiva, data de 1985, correspondiendo la presidencia a Juan Barberá Baro, como secretario actúa Miguel González Saucedo, Tesorero José Sánchez Tezanos, acompañados por los vocales Miguel Cárdenas Torres, Manuel Frontado Moreno, José María Gómez Manín, Carlos Cañizares y José Luis Aragón Panés. A partir de entonces, la Asociación Filatélica Chiclanera ‘ODA ha organizado, como mínimo, una exposición anual con matasellos conmemorativo. Desde 1985 hasta la fecha (enero 2020), han sido 52 matasellos especiales conmemorativos los que ha empleado en sus distintas exposiciones filatélicas, que de manera ininterrumpida ha organizado año tras año, con muestras regionales, nacionales e incluso internacionales.

El primer matasellos conmemorativo que se solicitó fue en el año 1985 y se decidió conmemorar el CDLXXV aniversario de la Iglesia de San Juan Bautista, declarado monumento Patrimonio Nacional. La fecha elegida fue, del 28 al 30 de junio, fecha coincidente con la I Exposición Filatélica que organizaba la Sección Filatélica y Numismática, Amigos del Deporte. A partir de entonces, la entidad ha fomentado a personajes, monumentos y efemérides locales, destacando entre muchos: al torero romántico Francisco Montes ‘Paquiro’, Magistral Cabrera, Dionisio Montero, Colegio San Juan Bosco de Campano, Enrique de las Morenas, la inauguración del puente del Séptimo Centenario, Chiclana romana, Perico Alcántara, Medio ambiente natural de Chiclana, la Batalla de la Barrosa, Antonio García Gutiérrez, la riada del 65 o a los 40 aniversarios de los Ayuntamientos Democráticos, entre otros.

A lo largo de estos años, se han sucedido diferentes eventos o publicaciones organizados por esta entidad como son los casos de la Exposición Filatélica Juvenil Andaluza, la ‘Exfilándalus Juvenil’, ‘El Ciclo Cultural de Exposiciones’, la publicación de ‘La Lupa Chiclanera’, la JUVENIA’01, la exposición binacional IBEROMAX`02 o la I Exposición Filatélica Nacional de Clase Abierta entre otros muchos. ODA recibió en 2004 el reconocimiento de la Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI) de la ‘Medalla de FESOFI’.

Desde 2011 tiene su sede en el Centro Cívico ‘El Cerrillo’, realizando sus exposiciones en la Casa de Cultura, así como en otros centros del municipio, barriadas e instituciones, para hacer llegar a la ciudadanía la cultura. Además, participan activamente en exposiciones nacionales, en las que sus directivos solicitan colecciones para exponer por lo que las colecciones chiclaneras viajan por el mundo entero con el orgullo de representar a Chiclana y a su país.

María del Carmen López Serrano ‘Nena’

Nació en la década de los 40, siendo la octava de nueve hermanos. Conoció a su marido, Tomás, cuando éste trabajaba en los fogones de Campano. Se casaron y tuvieron cinco hijos. A los hijos en la adolescencia había que buscarles una ocupación y se les ocurrió montar un restaurante ‘Popeye’, que ahora cumple 40 años. Durante estos años, Nena ha sido el alma, el motor y el pilar más fuerte del restaurante, demostrando el amor y cariño que pone cada día en todos sus guisos. Hoy en día, ya jubilada, sigue haciendo sus pinitos en la cocina. Es una mujer luchadora, siempre metida entre fogones, que ha trabajado junto a su familia para que el restaurante ‘Popeye’ fuera un lugar en el que comer, conversar y estar a gusto y en familia.

Son muchos los premios y reconocimientos que dicho establecimiento hostelero ha obtenido siendo ella ‘la jefa de cocina’. Reconocimientos como la Estrella de Oro Internacional de Gastronomía, el Máster de Oro de Platos Andaluces, cinco años consecutivos el certificado Trip Advisor, Premio a la Creatividad a la Difusión Destino Chiclana, primer premio Empresario La Voz de Cádiz y, por último, el recibido hace pocos días de ‘Restaurant Guru’ como ‘Premio a la mejor paella’. También tiene muchos reconocimientos a la tapa y sus variedades.

Destacar visitas de artistas y personalidades por su restaurante como del premio novel Mario Vargas Llosa, Angel Nieto, Juan Echanove, los componentes del grupo musical Estopa; los toreros Curro Romero, Juan José Padilla o Espartaco; el presentador de televisión Matias Prat o los cantantes Miguel Ríos y Ramoncín, o el golfista Severiano Ballesteros.

Encarnación Gómez Sanduvete

Nacida en la década de los años 60, fue criada entre Chiclana y Sancti Petri donde sus padres trabajaban como operarios de la almadraba. Es la quinta de una familia de siete hermanos y creció en una época en la que ser mujer tenía un destino predeterminado, el apoyo a la familia y la ayuda a la madre. Ella siempre se refiere a su madre como una mujer de carácter fuerte, que la inspira en los momentos en que debe de reponerse ante las adversidades.

Los estudios para ella, como para las mujeres de la época, fue algo secundario, eso sí aprender a bordar y coser fue algo obligatorio y fundamental. Por esa razón los estudios quedaron interrumpidos. Fue ya trabajando cuando retomó esos estudios en el centro de adultos, formación que acabó, especializándose en técnico de grado medio en Prevención de Riesgos Laborales.

Empezó a trabajar a los catorce años, momento en el que entra en la junta directiva de la cooperativa de mujeres, que se encarga de los trabajos de limpieza. El trabajo y las vivencias la hacen comprobar la baja estima de las mujeres en el mundo del trabajo, así como el concepto del trabajo femenino como ayuda al hogar y no como elemento de independencia y desarrollo personal, algo que se considera fuera de lo lógico y razonable. Las desigualdades sociales y el mundo laboral le generan una toma de consciencia que irá creciendo con el devenir de los años y es, por ello, que tiene su acercamiento al sindicalismo en los años 80, tras un despido injusto, que le hacen implicarse directamente en la lucha obrera.

Fue elegida delegada en representación de sus compañeras de trabajo y comienza una lucha por dignificarlo. En esos momentos, comienza a participar en los órganos de dirección sindical local, tomando una clara implicación en la defensa por los derechos de todos los sectores laborales. En poco tiempo se hace un hueco y se gana el respeto en un mundo, hasta esa fecha, casi monopolizado por hombres.

A los pocos años fue nombrada miembro de la ejecutiva provincial del sindicato, que engloba sectores muy diversos de mujeres y hombres. Pocos años después es nombrada responsable provincial del mismo como secretaria general, durante ocho años. Esta trayectoria en el mundo laboral como mujer y sindicalista la hace comprobar que existe el tan mencionado y sufrido techo de cristal. Su defensa de los derechos de la mujer en general y en el mundo del trabajo en particular, la convierten en asidua participante en los movimientos feministas locales, provinciales y regionales.

En la actualidad pertenece a la ejecutiva provincial del sindicato de construcción y servicio de Comisiones Obreras e, igualmente, es miembro del consejo regional del mismo.