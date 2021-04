El Museo de Chiclana acoge la muestra ‘Made in Cádiz. Escultores/imagineros de aquí y ahora’

La exposición ‘Made in Cádiz. Escultores/imagineros de aquí y ahora’ estará abierta al público en el Museo de Chiclana hasta el 18 de abril y en ella se reúne una buena muestra de lo que ahora mismo se realiza en el mundo de la escultura en lo que la imaginería religiosa se refiere, con representaciones de Cristo, María o las del Niño Jesús, junto a la de algunos santos como San Jerónimo, San Pedro, Santa Ana o San Agustín.

Frente a la temática religiosa que da unidad a la muestra, la diversidad de autores de ahora mismo, cada cual con su estilo personal, trayendo al presente esta tradición iconográfica de siglos pasados, como son los casos de Antonio Reiné, Ángel Pantoja, Luis González Rey, Jesús Vidal, Joaquín Domínguez, Daniel Herrera y el Taller de Escultura Artística Vázquez&Luna.

Estos escultores no son sólo de ahora, sino también de aquí, de aquí mismo, de Chiclana, El Puerto, Puerto Real, Cádiz, San Fernando y Medina. Junto a los nombres de estos autores, se hace un guiño a los maestros de la provincia y su relación c on nuestra localidad, como son Antonio Bey Olvera, Miguel Láinez Capote, Luis Ortega Bru y Alfonso Berraquero García.