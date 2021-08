Mónica Naranjo: "Volver a esta tierra de arte y talento es siempre una bendición para el alma"

-Sáqueme de la duda. En 2009 tuve la oportunidad de entrevistarla para Diario de Cádiz con motivo de la gira Adagio. Usted me confesó que "creo que desde la música en la vida he hecho algo bueno, pero tengo que descubrir exactamente qué es". ¿Lo ha descubierto ya?

-Pues he de decirte que continúo en su búsqueda, pero es cierto que sí sé una cosa que últimamente me la dicen en multitud de ocasiones: Minage fue un trabajo que representó algo importante en la vida de mucha gente y eso para mí es suficiente pago.

-Está de celebración. Giró con Renaissance celebrando 25 años de carrera y ahora presenta el 20 aniversario de Minage. ¿Cuál es la mayor enseñanza de toda esta trayectoria musical?

-Que la música, como arte que es, tiene un poder especial. La música cura, alivia y fortalece el alma. Con la música vivimos cada momento. ¿Acaso en alguno de tus recuerdos no te acompaña una banda sonora, una canción o una melodía? Es imposible desvincular la música de nuestros momentos, de nuestras vivencias; sin duda, esa es la mayor enseñanza. Tenemos un bien cultural esencial que debemos seguir manteniendo con vida.

-Dice la canción que veinte años no son nada pero en el caso de Minage hay mucho que contar, por la importancia de esa obra en su carrera y lo que le costó sacarla adelante. Cuando la estaba fabricando, ¿ya intuía lo decisivo que iba a ser ese álbum?

-En efecto, sabía que este álbum sería recordado en la posteridad. Venía de un disco más comercial, había quienes me decían que Minage caería en el olvido, que no tendría tanto éxito como los álbumes de antes, que no me haría crecer… Pero, si te soy sincera, yo sabía que se convertiría en un disco de culto. Ahora, años después, me doy cuenta de que así era. Es un buen momento para aplaudir a las personas e instarlas a hacer lo que realmente les apetece hacer, si les sale del corazón siempre será un éxito, da igual para quién.

-¿Qué recuerda con más cariño de esos días de grabación?

-Fueron unos momentos mágicos que siempre quedarán en mi memoria. El entorno más directo de Mina me ayudó muchísimo durante el proceso de creación de este homenaje a la gran diva de la canción. El cariño y la estima con los que cuidaban cada detalle hacia el proyecto eran significativamente asombrosos.

-Italia en esa época fue un lugar importante para usted. Estuvo haciendo promoción, cantó con Pavarotti, conoció a Raffaella Carrà... ¿Volvería a hacer algo discográficamente hablando relacionado con la música de esa tierra?

-Italia para mí siempre ha sido un país amante y referente de la cultura, sea de la índole que sea. En lo que se refiere a la música, es cuna de los autores más importantes de la lírica y el clásico. Será siempre ese país donde volver, enamorarte y tomar ejemplo del mimo que tienen hacia su propia cultura y arte.

-La compañía de discos se asustó cuando usted le propuso hacer Minage. Desde su libertad creativa, ¿diría que la industria ha cambiado para mejor en ese sentido o las presiones siguen estando a la orden del día?

-La industria va avanzando, pero todavía sigue quedando mucho en lo que trabajar. Todavía se sigue tratando a artistas como meros "productos de venta", con planes que afectan directamente a un proceso creativo que toma su tiempo, y que no hay que forzar. Debemos seguir trabajando para que la industria continúe creciendo, pero por el camino indicado. Hay que dar paso a nuevos talentos, a nuevas virtudes y enseñanzas que se nos ponen enfrente, pero que en muchas ocasiones descuidamos porque no tienen los números suficientes en redes sociales o en sus canales de streaming. El talento es el talento.

-Vendrá al Concert Music Festival de Sancti Petri acompañada de Pepe Herrero al piano. Son ustedes todo un matrimonio musical que funciona de maravilla. ¿Cuál es la clave del tándem?

-Pepe es mi alma gemela musical. Tenemos esa relación en la que nos complementamos perfectamente en la composición y creación musical, además de cuando nos movemos de ese pequeño estudio a los grandes escenarios. Son muchos años de trabajo conjunto, sabemos perfectamente comunicarnos, sin apenas decir una sola palabra. Es una magia que tiene que suceder, que tiene que nacer previamente. El proceso creativo es algo muy complejo que requiere de ciertos factores para que suceda y, definitivamente, la magia es uno de ellos.

-Y las celebraciones no se acaban. Para el próximo año Palabra de mujer cumple también 25, su llegada a España por la puerta grande. ¿Qué nos tiene preparado? Creo que también hay por ahí material nuevo en el horno.

-Dependerá de la discográfica (Sony Music), pues este álbum lo editaron ellos, aunque entiendo que lo tratarán con el mismo cariño o más con el que han tratado Minage, con una reedición preciosa. Yo, en cambio, estoy centrada al 100% en mi nuevo trabajo, que verá la luz a principios de 2022.

-Y uno más aunque éste ha pasado bastante desapercibido. Veinte años se cumplen en 2021 de Chicas malas pero usted ni mu sobre el asunto en redes sociales. ¿Logrará algún día reconciliarse con ese 'trabajo maldito' o, como decía la Jurado, "ahora es tarde señora"?

-Ahora es tarde señora… En su día, la discográfica maltrató un lanzamiento como fue éste, no tendría sentido hacerles yo el trabajo ahora.

-Hablando de Rocío. Ella, Camarón, Paco de Lucía, Lola Flores… Algo tendrá Cádiz para el arte si ha parido estos nombres. ¿Qué es lo que más le gusta de esta tierra gaditana?

-Solamente por dar a la más grande, ¡esta tierra ya vale oro! Mi comadre era lo más grande que he visto en un escenario. Esta tierra donde siempre me reciben con los brazos abiertos es volver a casa. Cádiz es un paraíso natural, es imposible no perderse por sus calles, amar a su gente, sus playas, su gastronomía… Volver a esta tierra de talento, de cultura y arte es siempre una bendición para el alma.

-Usted tiene ascendencia andaluza. ¿No le tienta venirse una temporada a descansar aquí, a inspirarse?

-Tomo nota, porque te digo: Andalucía siempre será casa.

-Y ¿cómo se ve Mónica Naranjo de inspirada para los próximos 25 años de carrera?

-Queda todavía mucho que sentir, que abrazar… Queda mucha magia para crear y disfrutar… Quedan muchas ganas de avanzar, de crear retos y cumplirlos. El día a día es la fuente en la que te reflejas y miras para componer, para armar nuevas melodías. Todas esas vivencias son las que construyen música, cuentos y relatos.