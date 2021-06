"Solo hay una vida para dedicarse a lo que uno quiere"

"Tengo la necesidad moral de mostrar mis canciones por todo el apoyo que estoy recibiendo, más del que esperaba". Arropado por los suyos y con ganas de "vivir de esta pasión, es a lo que me quiero dedicar", el joven artista chiclanero José Verdú acaba de estrenar en la plataforma YouTube la canción Un fiel amor, un tema romántico y con mucho influjo sureño que deja entrever las influencias y personalidad del cantante y compositor.

Estudiante de segundo de ingeniería mecánica, Verdú se lo guisa y se lo come él solito. El sencillo es un tema autoeditado con el que espera hacerse un hueco en el panorama musical, ámbito en el que ha tenido sus idas y venidas. "Empecé a cantar muy pequeño aunque me daba vergüenza hacerlo delante de la gente. A los 8 años entré en el conservatorio a estudiar piano y solfeo y en el coro coincidí con María Parrado", otra joven voz chiclanera. "Al entrar en el instituto lo dejé y a los 15 resurgió el amor por la música", influenciado sin lugar a dudas por los Carnavales ya que "mi padre y mi tío son comparsistas", explica.

Tras esos años de aprendizaje Verdú ha ido forjando su talento en diversas formaciones, "grupos flamencos y últimamente con un grupo ochentero llamado KuatroconK, donde tocábamos música roquerilla y cosas más actuales: Fito, El Canto del Loco, Triana... Aunque no es la que más me caracteriza".

Por el contrario el chiclanero tira hacia otros derroteros musicales: "He aprendido de David Bisbal, uso técnicas de él". La música melódica, la balada es el terreno donde José Verdú parece moverse como pez en el agua. Nombres como Alejandro Sanz, Manuel Carrasco o Pablo Alborán se cuelan al hablar de sus ídolos, aunque asegura "no querer quedarse estancado en un solo género".

Con música y letra compuestas por él mismo, Un fiel amor ha contado con la producción de Sincro Media Music, sello de Diego Gallego, y la guitarra de Jesús Benítez. El videoclip, rodado en el bello entorno de Sancti Petri, ha sido dirigido por Daniel Torres y en él ha participado Paula Quintero. "Es una canción que surge por la pandemia -relata el músico- y la separación de los seres queridos. Habla del desamor pero también de la esperanza de que puede venir algo bueno".

Lo que Verdú espera que esté por llegar a medio plazo es "continuar grabando y, entretanto, sigo estudiando y trabajando en verano para poder ahorrar e invertirlo en la música". De momento hace suya esa tendencia en la industria musical de ir lanzando canciones poco a poco hasta "tener 10 o 12 para un disco o un EP. En agosto quiero lanzar un tema más veraniego", cuenta.

Y en el largo plazo el objetivo está más que claro: "quiero ser cantante, hacer mis bolos, cantar mis temas", reitera. De momento, finaliza Verdú, "de la música no se come. No todos tienen la suerte de presentarse a un concurso -algo que no descarta- y hay muchísima gente con más talento que yo intentándolo, pero confío en mí. Solo hay una vida para dedicarse a lo que uno quiere".