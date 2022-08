India Martínez: «Vamos a gitanear un poquito»

Dicen que las cosas cuando no se planean salen mejor y eso es lo que le ha sucedido a India Martínez con su gira 90 minutos +. La cantante cordobesa no está presentando disco nuevo, pero no le ha hecho falta para conseguir lo inimaginable, un tour maravilloso donde recopila todos sus grandes éxitos. Dentro de esta intensa gira, India Martínez hizo escala, por primera vez, este jueves en Concert Music Festival; para cautivar a sus miles de fans que no quisieron perder la ocasión de disfrutar de su inconfundible voz.

Una espectacular y guapísima India Martínez apareció en el escenario de Sancti Petri con un outfit muy andaluz, ya que llevaba una chaquetilla rosa fucsia con brillantes negros y un short blanco de lunares negros. Bajo las intensas luces rosas la cantante cordobesa se adentró en el flamenco más puro con La Saeta, dominando el escenario con su desgarradora voz. La artista venía con muchas ganas e ilusión ya que “venir a Cádiz siempre es un placer, y más después de lo que hemos vivido en carnavales”, confesó la que ha sido pregonera del carnaval de Cádiz este 2022.

Todo no es casualidad, como tampoco ha sido que India Martínez haya hecho escala este verano en Concert Music Festival. Tras su éxito arrollador en los carnavales de Cádiz, su amor hacia la provincia gaditana se ha intensificado aún más. Una simpática y agradable India se dirigía a su público cada vez que terminaba una canción, captando su atención con su encanto y carisma. Así confesó que “las cosas no pasan por casualidad, todo sucede por algo, lo mismo que los errores”. 90 minutos + es la gira con la que India Martínez está recorriendo las ciudades españolas, pero “no estamos de presentación de disco, el último ya se ha quedado antigüillo. Por sacarle algo positivo diré que, al menos, habéis tenido tiempo de sobra para saberos las canciones”, señaló sonriendo. Poniendo a prueba a su público les retó para comprobar si se sabían la canción Conmigo, de su último álbum Palmeras.

La artista volvió a sacar su faceta más flamenca, aunque sus canciones estén fusionadas de una manera deliciosa con el pop. Así, intercalando notas flamencas, se adentró en su éxito que comparte con Marc Anthony, Convénceme. Inspirada en los ritmos latinos le preguntó al público si iban a bailar bachata. “¿Alguna parejita que se atreva? Podéis subir aquí”. Invitando a dos seguidoras, acompañadas por una niña, se arriesgaron a subir al escenario junto a India Martínez para bailar bachata al ritmo de Loco. Cercana, amable, risueña y cariñosa, la artista compartió este precioso tema con un público que coreaba sus letras y bailando bachata con sus invitadas; finalizando la canción dándole un beso a la niña con gran ternura. Después de este gran momento, India se dio cuenta de que “esta gente tiene ganas de jaleo” y los animó “a gitanear un poquito”.

La voz y el talento de India traspasa fronteras; y también corazones. El público está ansioso por escuchar nuevos éxitos y aprovechando el silencio del cambio de canción, los más fanáticos cantaron el tema que está a punto de ver la luz, Si ella supiera. Asombrada, no podía creerse que ya sea sabían las letras sin que se hubiera lanzado aún.

El espectáculo se fue calentando con más éxitos como La Gitana, donde la artista se sentó sobre el cajón para tocarlo e inundar de sonidos flamencos el recinto de Sancti Petri. Completamente entregada a sus canciones, la artista hacía pausas para dirigirse a su público, a quienes distinguía: “entre los que se saben las canciones (vosotros hasta las inéditas) y los que vienen de acompañante que están aguantando el tirón por esa persona que tienen a su lado”. Destacando que “esas personas valen oro”, India aprovechó para dedicarle Solo tú a quienes no saben lo importante que son en sus vidas “hasta que no los tenemos”.

Un cielo estrellado se fusionaba con las linternas de los móviles que alumbraban esta noche mágica. Emocionada y secándose las lágrimas no podía dejar de decir “qué bonito”, mientras su público le aplaudía y le gritaban “¡Olé tú!”. Con la mano en el corazón y acompañada del piano interpretó con desgarro, A mí no me hables. Además de sus éxitos, también hubo tiempo para viajar en el tiempo y recordar canciones que han formado parte de su vida. Sentada en el piano, acompañando a Antonio (pianista), la artista volvió a conquistar corazones con estas versiones de Como una mujer, Ramito de violetas (Cecilia), El regalo y Yo no quiero ser tu amante (Junco).

Vítores, aplausos y alegría como respuesta al rompedor directo de India Martínez. Ella vino a darlo todo y lo consiguió. El patio de butacas y las gradas se levantaban con cada impresionante interpretación, como la canción Ángel y Me olvidé respirar. Anunciando que iban a tener que empezar a despedirse, los animó a que tocaran las palmas para que sintieran que formaban parte de la banda. Marcando el ritmo, la artista pudo vivir Hoy una de sus mejores noches.

Sale del escenario, pero su familia le reclamaba y vuelve a salir. “Llamándose la gira 90 minutos no puede faltar este tema, pero me gustaría compartirlo con alguien”. Sin pensárselo dos veces bajó del Auditorio para vivir uno de los momentos más emotivos de la noche con Manuela, una niña muy especial para la artista que se encontraba sentada en el patio de butacas. “Hace unos meses me llegó un e-mail de unos médicos desesperados porque la pequeña había tirado la toalla y no tenía ganas de comer, así que para levantarle el ánimo me pidieron un mensaje. No pude evitarlo y fui a verla expresamente”, explicó India. Con ternura se encontró con ella entre el público y alabó su fuerza por estar presente esa noche. “Eres una luchadora. Ella está aquí con su oxígeno, no quería comer ni nada y lo estaba haciendo por mí, pero no, lo estás haciendo por ti. Estás esperando ese trasplante y yo estoy cumpliendo un sueño porque estás conmigo”. Y, en familia, cantaron juntas un emocionante 90 minutos, entre el calor del público aglutinado a su alrededor que grababa el momento en el que las dos compartieron la canción.

India Martínez continuó caminando por el recinto como una auténtica guerrera para Vencer al amor, entre un público emocionado por estar tan cerca de ella. No podía marcharse sin cantar Los gatos no ladran, entre otros temas con los que puso el broche de oro a una noche maravillosa; plagada de ternura, pasión y amor de la mano de una de las artistas más queridas de nuestro país.