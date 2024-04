GICA reúne en Chiclana a 450 profesionales inmobiliarios en su XI Convención

La Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz, GICA, reunió en Chiclana a más de 450 profesionales del sector, representantes institucionales y de organizaciones empresariales, con motivo de su XI Convención, que se celebró en las Bodegas Vélez.

En el transcurso de esta, el presidente de GICA, Lucas Carrasco, destacó que “dedicamos un espacio importante a un tema que consideramos crucial para el futuro de nuestra industria: la relación entre la Inteligencia Artificial (IA) y el mercado inmobiliario. La IA está transformando radicalmente todas las industrias, y el sector inmobiliario no es la excepción”, para añadir posteriormente que “queremos saber cómo esta tecnología disruptiva puede ser un catalizador para la innovación, la eficiencia y, lo más importante, cómo puede mejorar la experiencia de nuestros clientes”.

Asimismo, señaló que “estamos en un momento decisivo en el que la adopción de nuevas tecnologías no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad para adaptarse a las demandas cambiantes del mercado. En GICA, estamos comprometidos no solo con mantenernos al día con estas innovaciones, sino con ser líderes en la implementación de soluciones inteligentes”.

Sobre la situación del sector, el presidente de GICA indicó que “tenemos una demanda alta y escasez de oferta de vivienda. Este es un problema que viene ya de hace muchos años, es una cuestión de fondo que obviamente no ha solucionado la Ley de Vivienda, porque además es un problema que no se puede solucionar en un año ni en dos”.

Desde el sector, afirmó Carrasco, “abogamos porque haya más colaboración con los poderes públicos, para que podamos aportar ideas y solucionar el grave problema de la vivienda. Lo que se necesita es que haya más de carácter público y de esta manera se ayude a equilibrar el mercado, porque ahora mismo la situación es un poco contradictoria; mientras que en otros países de Europa los precios han bajado, aquí lo que estamos viendo es que no solo no han bajado, sino que han subido, porque hay muy poca oferta. Los agentes inmobiliarios estamos a disposición de las instituciones a la hora de buscar soluciones a futuro y a largo plazo, porque éste es un problema que no se va a solucionar a corto plazo”.

Por su parte, el alcalde de Chiclana, José María Román, quien presidió la apertura de esta undécima convención, aseguró que el sector inmobiliario está demostrando “su apuesta por un modelo de desarrollo sostenible, cuidando los recursos naturales que son tan importantes en nuestra ciudad y en la provincia. Que una reunión de más de 400 gestores inmobiliarios se celebre aquí siempre es una buena noticia. Éste es un foro importante de cara a los puntos de encuentro que deben producirse entre los distintos segmentos del sector inmobiliario, para hacerlo bien, entre los sectores público y privado, con el objeto de encontrar el equilibrio entre las necesidades de vivienda habitual y la destinada a usos turísticos”.

En la convención participan las 101 empresas asociadas, agencias del sector inmobiliario repartidas por todas las comarcas de la provincia de Cádiz.

La Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz, GICA – MLS Cádiz es un grupo de agencias inmobiliarias que cooperan entre sí con una bolsa común de propiedades gestionadas en exclusiva compartida. GICA ofrece a sus asociados representación ante los medios y la administración, asesoramiento jurídico, seguro de caución, formación, sinergias y negocio.