“La Fiscalía reprueba a Vox Chiclana por sus calumnias sobre el contrato del servicio de autobuses”

“La Fiscalía reprueba a Vox Chiclana por sus calumnias sobre el contrato de autobuses”. Así se contundente se ha mostrado el delegado municipal de Movilidad, José Vera, tras la noticia aparecida en los medios de comunicación en la que el Ministerio Público de Justicia no encuentra delito alguno en el proceso de licitación de dicho servicio público “y en que multitud de ocasiones ha denunciado el señor Vela”.

Así pues, una vez se ha confirmado que la Fiscalía de Cádiz ha rechazado la denuncia que había presentado el grupo político Vox por un posible delito de prevaricación en el servicio de autobuses del municipio, José Vera ha lamentado la actitud enfermiza del portavoz de Vox, “quien hace un uso torticero de la Justicia desde que tomó posesión como concejal de este Ayuntamiento. Así, llevas meses lanzando calumnias sobre el proceso licitatorio del servicio de autobuses, pese a que en multitud de ocasiones he explicado la situación del servicio en Chiclana, que es igual que en Cádiz o el Puerto de Santa María, con contratos vencidos y prorrogados y en procesos de licitación”. “Así, en todo momento ha tratado de enmendar su incapacidad política por la vía judicial, que ahora le da la espalda porque la Fiscalía no encuentra delito alguno en el proceso de licitación. Y a pesar de que sabían que no iba a llegar a ningún lado la denuncia, no les importó seguir adelante, porque sólo les interesaba el titular y enfangar la política”, ha recalcado.

“Además, desde Vox Chiclana y en particular su portavoz, el señor Vela, llevan meses bloqueando y entorpeciendo el proceso de licitación de este servicio público, con peticiones permanente de informes e, incluso, presionando a empleados públicos con visitas a sus propios despachos para increparles”, ha acusado el responsable del área, quien ha añadido que “llegan ha afirmar que Vox sólo trata de fiscalizar el trabajo que se lleva a cabo en este Ayuntamiento, como si los servicios de Intervención o Contratación, que cuenta con empleados públicos cualificados, no hicieran bien su trabajo y cuestionando la profesionalidad de los mismos”. “Es más, no les importa el dictamen del Fiscal, porque sólo les interesaba enfangar y embrutecer la política lanzando videos en redes sociales mintiendo y tratando de ensuciar el trabajo de los técnicos municipales”, ha insistido.

Por todo ello, el delegado municipal de Movilidad ha afirmado que “el señor Vela no está capacitado para ejercer el servicio público con responsabilidad. No tiene conocimientos de los asuntos de los que habla ni, sobre todo, valores democráticos, demostrando constantemente un desprecio absoluto a la democracia y los principios más elementales, entre ellos, la presunción de inocencia, que pisotea constantemente”.

Finalmente, José Vera ha criticado que “su único objetivo ha sido manchar el nombre y honor de una empresa chiclanera que realiza de forma ejemplar su servicio, así como de empleados públicos y de este Gobierno municipal”.