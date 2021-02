Coronavirus en Chiclana: "Un bar no se abre en dos horas"

"Nos ha cogido a todos con el pie cambiado", señala el presidente de la Asociación Chiclanera de Hostelería Vittorio Canu en referencia al anuncio de última hora de la Junta de Andalucía de adelantar a este viernes el reinicio de la actividad a hosteleros y comercios no esenciales de Chiclana, una medida que estaba prevista para la jornada del sábado.

Cabe recordar, que la Junta de Andalucía decidió ayer por la tarde adelantar un día la reapertura de esos negocios "por la buena evoción de los datos de incidencia en Andalucía". Tanto hosteleros como comerciantes de Chiclana ya se estaban preparando para volver a abrir sus establecimientos el sábado, tal y como estaba previsto según las indicaciones de la Junta una vez que el municipio ha reducido la tasa de incidencia por debajo de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes.

Vittorio Canu celebra la vuelta a la actividad de bares y restaurantes de Chiclana, pero mostró su sorpresa y censuró el cambio tan brusco en cuanto a la manera de comunicar el adelanto de la reapertura. "Nos enteramos el jueves casi a las siete de la tarde de que se podía abrir el viernes y no el sábado. Nos vimos sorprendidos y desconcertados, porque un bar no se puede poner en marcha así como así, en dos horas como quien dice". Aparte, comenta que muchos responsables de los establecimientos se han visto "en fuera de juego" al no disponer de las provisiones ni de los preparativos necesarios para el reinicio de la actividad ya que todo estaba preparado para el sábado.

Además, el responsable de la asociación hostelera también alude a otros problemas, poniendo como ejemplo que algunos bares se han visto con problemas porque tienen que llamar con antelación al personal para que se reincorpores a partir de la jornada de hoy.

No obstante, Canu incidió que volver a abrir "es bueno, pero no tenemos que olvidar que la incidencia de contagios en Chiclana es alta y que aún estamos en el cierre perimetral. Esto último es importante, porque los hosteleros también vivimos de mucha gente que viene de fuera". Con ello, el presidente de los hosteleros lanzó un mensaje de responsabilidad "aún mayor si cabe, para que todos respetemos las normas para frenar el virus, porque nos jugamos muchos".

Por su parte, Francisco Javier Díaz, representante de la Plataforma comercial Vive Chiclana, entidad con cerca de 200 socios, coincide en que los comerciantes están contentos con la vuelta de la apertura de los establecimientos, pero al igual que los hosteleros, criticó la falta de previsión a la hora de adelantar un día la medida. "A algunos locales les ha sorprendido la noticia montando escaparates con vistas a la apertura para este sábado y han tenido que abrir al público con la tienda desmantelada", indica.

Además, Díaz aludió al quebradero de cabeza que supuso tener que informar de ese cambio ayer por la tarde noche a todos los socios de la plataforma, ya que hubo que modificar en las redes sociales que se podía abrir a partir del viernes. Pero pese a ello, la mayoría de comercios han vuelto a iniciar la actividad en Chiclana a lo largo de la jornada de hoy. "Los comercios de Chiclana son responsables y seguros. La prueba de ello es que ningún local ha sido denunciado por incumplir las normas", indicó.

De momento, comercios no esenciales y hosteleros permanecerán abiertos durante una semana a partir de las 00:00 horas de este viernes y podrán mantener sus puertas abiertas durante siete días si no se rebasa de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes y si no hay más cambios de última hora.