Comienzan los trabajos para instalar el apeadero en Paciano del Barco

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía anunció ayer que en la jornada de hoy, jueves 23 de agosto, daría comienzo la colocación de las señales de desvío provisional para poder desarrollar los trabajos de construcción del nuevo apeadero de autobuses previsto en la calle Paciano del Barco, junto al campo de fútbol.

Según fuentes de la Junta, esta actuación, que supondrá una inversión de 235.950 euros y que cuenta con un plazo para la ejecución de las obras de cinco meses, se inició el pasado mes de julio, realizándose durante las primeras semanas de agosto todas aquellas labores complementarias que no afectaran al tráfico ni a los usuarios del entorno para respetar la temporada estival con alto nivel de ocupación de visitantes en el municipio.

De esta forma, será a partir del próximo lunes 27 de agosto cuando se realizará el primer cambio significativo, ya que no se podrá estacionar en el parking junto al campo de fútbol para poder señalizar y realizar la nueva ubicación de las dársenas provisionales de autobuses. No obstante, no será hasta el 3 de septiembre cuando el traslado de tales paradas sea efectivo y cuando los autobuses comiencen a operar desde la zona próxima al campo de fútbol, frente a la ubicación actual. En esos días se implantará el recinto de obra para el futuro apeadero.

Estas actuaciones responden al calendario de obras establecido entre la Consejería de Fomento y Vivienda y el Ayuntamiento, según se explica desde la Administración regional, que prevé también una estrecha coordinación con el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz con el fin de minimizar el impacto de las obras en la vida cotidiana de la ciudadanía. En los próximos días, además, se realizará una actividad divulgativa en el entorno de la calle Paciano del Barco para facilitar la adaptación a estos cambios.

Cabe recordar, en relación con este proyecto, que dicha actuación, vinculada al proyecto del tranvía, cuenta con años de retrasos, unos contratiempos motivados por diversas causas y que han traído consigo a lo largo de este tiempo multitud de cambios en el proyecto y disparidad de planteamientos entre las diferentes administraciones locales y regionales.

Finalmente, el apeadero que se va a construir difiere notablemente tanto en diseño como en presupuesto respecto al que originariamente se había planteado, y mucho más en relación al que durante la etapa de gobierno del PP en la ciudad se había acordado entre Ayuntamiento y Junta.

No obstante, desde la propia Consejería se asegura que "la construcción del apeadero, que se ubicará en la margen derecha del río Iro frente al campo de fútbol del municipio, mejorará considerablemente el servicio a los pasajeros de los autobuses interurbanos, con un edificio particularmente funcional, sencillo y de escaso impacto en su entorno".

La actuación, que se desarrolla en virtud de un convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de la ciudad y la Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Agencia de Obra Pública de la Junta (AOPJA) en septiembre del pasado año 2017, contempla la construcción de un "edificio ligero y muy permeable, que dará servicio a los viajeros de autobús, con espacio para la espera y aseos. Además, se distribuirán seis dársenas, en forma de dientes de sierra, para facilitar la parada de los autocares de forma cómoda y segura", se explica desde la Junta.

En este sentido, la Consejería resalta que "la idea está orientada a crear un espacio cubierto, pero transparente, dotado de un diseño sencillo y fácil de identificar como apeadero, de similares características al intercambiador construido en San Fernando".

La nueva infraestructura se ubicará en la calle Paciano del Barco, frente al campo de fútbol y en la margen derecha del río Iro, "precisamente donde hasta ahora los autobuses han estado parando en un módulo provisional desde que se hicieron las obras del tren tranvía en la Plaza de Andalucía, anterior ubicación de la estación", ha explicado el delegado de esta Consejería, Federico Fernández, que ha añadido que "este emplazamiento permitirá además el transbordo entre diferentes medios de transportes, especialmente del autobús al tranvía de la Bahía, que recorrerá el municipio de Chiclana y se extenderá hacia San Fernando y Cádiz capital".