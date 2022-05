Chiclana refuerza los controles sobre las parcelas ilegales

Con el objetivo de evitar la ejecución de nuevas parcelaciones ilegales en suelos rústicos, así como las construcciones sin licencia, el Ayuntamiento de Chiclana ha procedido a reforzar el área de Disciplina Urbanística con la contratación de distintos profesionales. Así lo ha anunciado la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, quien ha recordado que “desde el Consistorio chiclanero emitimos meses atrás un video informando de la ilegalidad en las parcelaciones, así como de las construcciones en las mismas”.

“A partir de la aprobación de la LISTA, según el artículo 20, quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico, lo que supone un delito contra la ordenación del territorio y, por tanto, acarrea una sanción grave”, ha indicado Ana González, quien ha aclarado que, “ante el hecho del incremento de parcelaciones, desde la Delegación Municipal de Urbanismo se ha procedido a un refuerzo de personal en el área de Disciplina Urbanística”.

En este sentido, se han incorporado tres nuevos arquitectos, dos técnicos de administración general y un auxiliar. Además, en la próxima oferta de empleo público, se incluirá la figura del inspector urbanístico y el técnico de gestión. “Se están llevando a cabo horas extras para poner al día todo este trabajo y se está colaborando con la Policía Local”, ha recalcado.

Asimismo, desde la Delegación de Urbanismo se está redactando un Plan de Inspección y se ha hecho un informe de priorización de actuaciones. “Y, tal y como dice la LISTA, también se han abierto expedientes por actos de publicidad, que también supone una infracción, a aquellos agentes comerciales que así lo hacen”, ha incidido González, quien ha añadido que “desde la propia Junta de Andalucía se nos requirió varios portales que estaban dando este tipo de información, abriéndose los respectivos expedientes”.

“Se han incoado expedientes de dos tipos, por un lado, de restablecimiento de la legalidad urbanística y, por otro lado, de sanción económica”, ha explicado la delegada de Urbanismo, quien ha añadido que “también se han denegado las inscripciones registrales, se ha dado cumplimiento a resoluciones judiciales para que el Ayuntamiento ejecute subsidiariamente las demoliciones dictadas”. “Y, por supuesto, hemos procedido a las medidas cautelares, entre ellas, el precintado de las obras, la suspensión de suministro eléctrico y la paralización de la ejecución de los actos”, ha comentado Ana González, quien ha concluido añadiendo que, “según la LISTA, las sanciones pueden llegar a los 120.000 euros, además de hasta el 150 por ciento del valor de las construcciones”.

Finalmente, la responsable del área, ha insistido en que, “ante un hecho denunciado y constatado por los inspectores urbanísticos, hay que tener cuidado. Y no se puede decir que no se tenía conocimiento”. “Venimos a informar de lo que se está haciendo, porque hay que cuidar el medio ambiente y cualquiera no puede construir donde quiera, sino que es necesario siempre la declaración responsable o la previa licencia. Y en el caso de las parcelas, la LISTA dice expresamente que quedan prohibidas, sin hacer falta elementos físicos”, ha concluido.