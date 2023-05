Chiclana recibe 9,5 millones por la venta de suelos para un futuro hotel en el Novo

El Ayuntamiento de Chiclana ya tiene los 9,5 millones de euros + IVA de la venta del último solar municipal del Novo Sancti Petri. Hoteles Mediterráneo, con inversión de los dueños de Porcelanosa y Viajes Olympia, ha ingresado el dinero acordardo para la adjudicación de la parcela hotelera TH 20 del Plan Parcial de Ordenación del Polígono ‘RT-46 Loma del Puerco’, ubicada entre Tecnotur y el hotel Ilunion Tartessus y destinada a uso hotelero.

El acto administrativo que rubricó la operación se llevó a cabo el pasado jueves con la presencia del representante de Hotelera Guipuzcoana SL, nueva propietaria de dicha parcela, el alcalde, el notario, el interventor municipal, el tesorero y la jefa de Contratación. “Estamos hablando de una parcela hotelera fruto de la cesión urbanística que tuvo que hacer en la aprobación del Plan Parcial el promotor, que está obligado a ceder el 10 por ciento de todo el aprovechamiento de la urbanización al Ayuntamiento”, recordó el primer edil, José María Román, quien añadió que “precisamente una de esas cesiones hace ya más de 30 años fue esta parcela”.

“Debemos recordar también que esta parcela se había intentado vender en distintas ocasiones, pero nunca se había materializado la venta. Además, algún Gobierno municipal no precisamente nuestro había puesto en el presupuesto la cantidad por la supuesta venta, que no se ha realizado hasta ahora”, incidió José María Román, quien añadió que “no fue hasta este último jueves cuando se produjo el pago en esta Alcaldía por la venta de la parcela. Pero no quisimos anunciarlo ese día para no influir en la campaña electoral”.

Así pues, la parcela de 58.675 metros cuadrados y 23.193 metros cuadrados de edificabilidad, destinada para la construcción de un hotel de tres plantas y más de 400 habitaciones, se ha vendido a Hotelera Guipuzcoana SL por un importe de 9.475.173,59 euros mas el 21 por ciento de IVA. “Toda esa cantidad ya ha sido ingresada a través de un talón nominativo a nombre del Ayuntamiento de Chiclana y sobre el que se hizo cargo el propio tesorero municipal”, explicó el alcalde, quien resaltó que “este dinero está previsto para la financiación de distintas obras municipales de infraestructuras y carreteras, así como para la construcción de viviendas sociales”.

“Hay dos temas capitales para seguir trabajando en los próximos años. Por un lado, la política de vivienda, en la que hay que hacer una fortísima apuesta por la vivienda pública. Así, tras la toma de posesión de la nueva Corporación entregaremos las 55 viviendas de La Cucarela, pero continuaremos con las 47 nuevas viviendas junto al IES Fernando Quiñones, está para licitar las obras de las 24 primeras viviendas de El Pilar y las 18 viviendas en venta en El Doctoral. Y, por otro, queremos mejorar las comunicaciones, tal y como vamos a hacer con los proyectos de Zona de Bajas Emisiones y Plan de Sostenibilidad Turística en Destino en las carreteras de Las Lagunas y Fuente Amarga, a las que se sumarán las carreteras de Pago del Humo, El Marquesado y Pinar de los Franceses”, explicó el regidor chiclanero.

“Aclarar que, al margen del promotor y constructor, la gestión del futuro hotel en la parcela TH 20 será de la cadena Hoteles Mediterráneo, lo que supone una nueva cadena que viene a Chiclana y que se suma también a la prevista en la parcela junto al hotel Aldiana, que gestionará el Grupo Fuerte Hoteles, cuya licencia de obras se encuentra muy próxima a su aprobación”, indicó José María Román, quien añadió que “así la competitividad será mucho mejor para la ciudad y, además, generará unos 400 empleos directos y otros tantos inducidos, al margen de los que se crearán durante las obras”. “Por tanto, estamos de enhorabuena, porque se trata de una muy feliz noticia para Chiclana”, concluyó.