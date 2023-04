"Chiclana vive de espaldas al poblado de Sancti Petri"

“La recuperación y puesta en valor de Santi Petri es fundamental debe unir tradición y modernidad para la conservación y utilización de este lugar tan nuestro”. En estos términos se refirió Carlos Fernández, candidato a la Alcaldía de Chiclana por Podemos, al objetivo que se han marcado para el poblado si consiguen ganar las próximas elecciones municipales.

En esta línea, Fernández, quiso poner de relieve que “tenemos muy claro que, tanto en este tema, como en muchos otros, nuestro proyecto es diferenciador, y pone en el centro a la gente, la conservación de nuestra identidad, unida al desarrollo de un modelo de ciudad próspero y que ponga en valor todos los recursos que tenemos, y para ello también tenemos que conservarlos y no venderlos al mejor postor”.

“Queremos recuperar Sancti Petri como lo que era, con sus construcciones tradicionales, sus casitas blancas y en ellas albergar un centro de interpretación, negocios locales de artesanía, restauración, etc. Pero también, y esto es fundamental, estas construcciones tienen que albergar cuartos de aperos para los pescadores, donde puedan tener sus redes y sus artes de pesca para poder seguir manteniendo esa tradición de pesca tan propia y típica de Chiclana, y podamos seguir transmitiendo de generación en generación esas tradiciones que tanto nos unen y nos dan identidad a Chiclana y al poblado”.

“Sancti Petri es identidad de un pueblo, es su playa, sus barquitas, sus pescadores, es su poblado, Sancti Petri era su almadraba. ¿Qué es hoy Sancti Petri? ¿Qué estamos haciendo con Sancti Petri? Se ha desnaturalizado por completo, no tiene ya nada que ver con lo que era antes. Hemos perdido esa identidad de pueblo, los recuerdos y la cultura que teníamos tan arraigada. La imagen del poblado es una imagen que enlaza directamente con Chiclana. Sin embargo, cada vez vivimos más de espaldas a Sancti Petri”, declara Fernández, y prosigue en este sentido manifestando: “Es que no sabemos lo que tenemos, ni lo que teníamos. Tenemos una almadraba que tenemos que recuperar, y tenemos que construir una lonja, para que los pescadores puedan venir aquí a vender su pescado y no tener que ir a Conil. Nada que decir de los deportes náuticos. Solo hay que ver en qué condiciones están. Las casetas que hay para guardar kayaks y demás habría que mejorarlas, hacer unos edificios acorde a la identidad del poblado y que sirvan para albergar estos materiales para apoyar esta actividad económica”.

Con respecto al desarrollo de la investigación en el poblado, Fernández manifiesta que: “Ni que decir tiene que Sancti Petri tiene que ser un centro de estudio. Hay que firmar convenios con la UCA para que los estudiantes puedan venir aquí a hacer su labor, en pleno parque natural, y crear I + D. Tenemos un entorno natural envidiable que vemos cómo poco a poco se está desmantelando. Con estos convenios podríamos, no solo protegerlo, sino también que sea un centro de investigación puntero donde desarrollar todo el potencial de esta parte tan especial de nuestra bahía”.

Fernández también se posición respecto al Concert Music: “¿Tenemos que consentir que se secuestre Sancti Petri durante todos los meses de verano? No. ¿Queremos el Concert? Sí, claro que queremos el Concert, pero no así. Cada verano nuestra flora, y, sobre todo nuestra fauna, se ven afectadas sobremanera por el ruido y la masificación, los coches y la música hasta altas horas. Además de la inseguridad que supone la celebración de un festival de estas características en un lugar con un acceso tan restringido por su orografía. Concert Music sí, pero se podría estudiar una ubicación más adecuada, como, por ejemplo, el recinto ferial. Recordemos, además, que recientemente el TSJA ha dado la razón a los vecinos de Sancti Petri, anulando el decreto que autoriza los conciertos en esta zona, decreto que se saltaba la normativa de niveles de ruido”.

“Nosotras queremos recuperar el poblado para los chiclaneros y las chiclaneras, para su uso y disfrute. Para el estudio de todos sus recursos y la investigación de forma respetuosa, y de este modo crear desarrollo de calidad en nuestra ciudad. En definitiva es recuperar la esencia de Sancti Petri, su cultura, su historia y sus tradiciones”, concluye Fernández.