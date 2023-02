Chiclana acompañará a los vecinos que viven solos

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, presentaron el programa ‘Chiclana contigo. Red de apoyo contra la soledad no deseada’, a través del cual el Ayuntamiento y entidades del tercer sector como Cruz Roja Española y Consejo de Hermandades ponen en marcha un servicio de acompañamiento a personas que se sienten solas. “Se trata de un programa de Servicios Sociales contra la soledad no deseada, para que acabemos con la existencias de personas que están solas, pero no quieren estarlo”, explicó el alcalde.

En este sentido, hay que indicar que en Chiclana hay en la actualidad 13.466 personas mayores de 65 años, de las cuales 2.923 están empadronadas solas, destacando que 1.863 son mujeres y 1.060 son hombres. Además, destacar que los mayores de 86 años que viven solos ascienden a 334 mujeres y 105 hombres. “Nosotros tenemos funcionando un magnífico servicio de Ayuda a Domicilio, que atiende a 765 personas dependientes, lo que ha supuesto triplicar el dato en los últimos años”, comentó el alcalde, quien aclaró que “este nuevo servicio, sin embargo, atiende a personas que se encuentran bien físicamente y se sienten solas y no tienen compañía”.

“Por ello, en cumplimiento con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 de la Agenda 2030, este proyecto tiene como objetivo luchar contra el aislamiento y la soledad, para que la gente no pierda su vida activa y, en definitiva, para que no haya sufrimiento”, comentó José María Román, quien aclaró que “hay personas que están y se sienten solas, pese a tener familia”. “Se llevará a cabo desde una mirada transversal, con la colaboración del tejido social de la ciudad. Para ello, firmaremos un convenio con Cruz Roja Española y nos apoyaremos también con el Consejo de Hermandades y todos aquellos colectivos que quieran colaborar en este programa, que tiene corazón”, incidió.

De esta forma, el Ayuntamiento de Chiclana pondrá en marcha una campaña de sensibilización del proyecto, así como distintos itinerarios adecuados “para que esas personas puedan volver a la sociedad y no se queden encerradas en su casa”. “No solo vamos a trabajar con los colectivos sociales, sino también de la mano de Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, Bomberos y demás fuerzas de seguridad, que en momentos de emergencias puedan encontrarse casos de personas en soledad. Y también es importante el papel de profesionales sanitarios y de las residencias y centros de mayores de Chiclana, que pueden conocer a personas en ese contexto de soledad no deseada”, explicó.

Por ello, se ha habilitado el correo electrónico contigo@chiclana.es, así como el teléfono de atención a la ciudadanía 956100800 y el móvil 673765775, con el fin de que la ciudadanía en general y los colectivos sociales de la ciudad puedan ofrecerse como voluntarios para este programa o bien informar de casos de personas que podrían beneficiarse de este programa. “Desde Servicios Sociales habrá una coordinación con los agentes colaboradores y el equipo de personas que quiera participar en el programa, que tendrá un seguimiento y una evaluación, de cara a comprobar su buen funcionamiento y las posibles mejoras a realizar”, incidió José María Román, quien añadió que “es muy importante contar con colaboradores del tercer sector, que están dispuestos a invertir una, dos o tres horas de su día para acompañar a otra persona y devolverle a la vida”.

“Es un programa nuevo y de antemano pedimos perdón por los desajustes que pueda haber, pero todos vamos a aprender e iremos mejorando el servicio”, expresó el alcalde, quien añadió que “es un programa precioso porque en una Chiclana donde hablamos de calidad de vida y nos preocupamos de los desempleados, por los empresarios, donde ponemos en marcha ayudas a la hipoteca o al pago del alquiler, también queríamos ayudar a la gente para que no se sienta sola e infeliz, después de que, por distintos motivos, la vida le ha llevado a ese contexto”. “Así, queremos que, a través de personas de nuestra ciudad, podamos ayudar a otros hombres y mujeres, para que puedan encontrarse mejor”, insistió.

Por su parte, Francisco José Salado resaltó que “vamos a dar respuesta a un conjunto importante de personas que pasan desapercibidas, porque la soledad no deseada es un fenómeno que está en la sociedad y que está invisibilizado”. “Así, queremos que estas personas se cohesionen con la sociedad en una ciudad como Chiclana, que es muy viva y cuenta con muchas asociaciones que organizan muchas actividades”, expresó el delegado de Servicios Sociales, quien añadió que “todo ello de la mano de los voluntarios y agentes colaboradores que prestan su tiempo para ayudar a estas personas”. “Estamos muy motivados con este programa, que es innovador y que ayuda a que esa soledad no llegue a fenómenos como baja autoestima y depresiones”, concluyó.