Chiclana acoge las V Jornadas de ‘Violencia de Género: Un Estudio Muntidisciplinar’

El alcalde de Chiclana, José María Román, presidió el acto de inicio de las V Jornadas de ‘Violencia de Género: Un Estudio Muntidisciplinar’, que se celebra entre este jueves y viernes en las instalaciones del Centro de Interpretación del Vino y la Sal. Un evento en el que también estuvieron presentes el subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Antonio Pacheco, y la delegada municipal de Mujer, Susana Rivas.

Durante el acto, el alcalde señaló que “no deberíamos llegar a la sexta edición de estas jornadas y vamos a tener que llegar. De lo que no cabe duda es de que, en la medida que se hacen estas jornadas, hacemos una llamada de atención y generamos una mayor conciencia, que es lo importante. Mujeres y hombres que se incorporan, personas que notan algo en la casa de al lado y que gracias a jornadas como estas ya no se callan o personas que vienen en soledad y esto les sirve. Son pequeñas cosas que vienen a sumar y nos ayudan a avanzar”.

“La preocupación es que, cuando empezamos esta lucha contra la violencia de género, creíamos que se debía a un cambio de rol por la formación recibida y que tenía que ver con generaciones de mayores. Ahora nos encontramos con un contexto tremendo y terrible de gente joven que se incorpora a esta lacra. Por eso, el tema es complicado, difícil y duro y hay mucho por hacer en los centros educativos y en los hogares”, incidió José María Román, que agradeció la presencia en el acto de la Guardia Civil, de la Policía Local y de todos los colectivos que trabajan para generar conciencia.

“El Ayuntamiento comenzó en las políticas de igualdad, siendo pionero en Andalucía. Seguimos ahí y nos enorgullece lo conseguido. Esa línea, afortunadamente, está muy arraigada en la estructura municipal en todos los sentidos e irradiando cada vez más a toda la sociedad. Este es el camino y no tenemos que venirnos abajo porque continuemos con asesinatos. Estas jornadas llegan para sumar y para seguir incrementando mejores resultado y continuaremos en la lucha y en la concienciación”, finalizó el alcalde de Chiclana.

Por su parte, José Antonio Pacheco agradeció al Ayuntamiento la organización de estas jornadas. “Un Ayuntamiento pionero que lleva mucho tiempo trabajando en la prevención de la violencia de género y que es un referente en este trabajo”, explicó el subdelegado del Gobierno, incidiendo en que “se trata de una lucha contra una lacra social. En pleno siglo XXI, una sociedad avanzada como la nuestra debería avergonzarse de estos datos sobre violencia de género. En 2023 llevamos 13 asesinatos machistas y llevamos 1.197 asesinatos desde 2003, que es cuando se empezó a contabilizar. Estas cifras son la parte más dramática, pero solo son la punta del iceberg. Hay mucho más, porque en Cádiz son 3.600 mujeres y sus familias las que tenemos dadas de alta en el sistema viogen, que conviven con el miedo y la angustia día a día”.

“Es por todo esto que es importante y necesario que contemos con la participación y la complicidad de toda la sociedad en general. Es un tema que se produce, fundamentalmente, en un ámbito privado y es muy difícil que lleguemos a él”, reseñó, incidiendo en que “es necesario que se denuncia y que toda la sociedad trabajemos para que no se tolere este tipo de cosas. Además, hay que estar atentos en los centros educativos para que no demos por válidos los micromachismos, porque son el principio de un desenlace peor. Entre todos y todas debemos construir esa red a apoyo necesaria para proteger a las mujeres y a las víctimas y no toleremos ningún tipo de comportamiento machista”.

Susana Rivas señaló que “estas jornadas responden al hecho de que, en las sociedades actuales, seguimos teniendo un reto fundamental al que dar respuesta y que tiene como base la desigualdad estructural que existe entre los hombres y mujeres. Las distintas administraciones y en este caso el Ayuntamiento, debemos emplear todos los recursos para poder abordar de forma contundente esta realidad. Es en este marco en el que se han planteado estas jornadas, sabedoras que la educación desde las edades más tempranas es el único camino real para conseguir su erradicación. Necesitamos la implicación de todos y todas de forma activa, porque solo con el trabajo colectivo conseguiremos avanzar”.

Programa

La primera de las ponencias de la jornada ha sido la ofrecida por Miguel Lorente Acosta, ‘La violencia de género y sus características diferentes respecto a otras violencias interpersonales’. Le ha seguido la de la Guardia Civil con ‘Asistencia integral a las víctimas por las fuerzas y cuerpos de seguridad y relación con las redes asistenciales’, mientras que a las 16.30 horas Amparo Díaz Ramos hablará de ‘La víctima ante los procedimientos judiciales y las herramientas legales para su atención integral. La jornada acabará con Trinidad Núñez Domínguez y su ponencia ‘La violencia sexista en la publicidad. Conceptos y consecuencias’.

Además, mañana viernes, a las 9.30 horas, Adela María Franzé Mudanó hablará de ‘Violencia institucional contra las mujeres y la infancia. Aplicación del falso síndrome de alineación parental’. Manuel Barranco Fernández será el encargado de cerrar estas quintas jornadas con ‘Recursos institucionales contra la violencia de género’.