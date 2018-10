Sobresaliente a La Barrosa y Sancti Petri

Las encuestas de Satisfacción de Playas que cada verano se llevan a cabo entre los usuarios de las playas de La Barrosa y Sancti Petri, con el objetivo de conocer la opinión de los bañistas, ha dado un sobresaliente a estas dos playas chiclaneras. El sondeo señala que un total de 1.151 usuarios de las playas chiclaneras (904 en La Barrosa y 247 en Sancti Petri) se han pronunciado sobre sus infraestructuras, servicios y calidad de ambas playas, con preguntas que Chiclana Natural ha distribuido en hoteles, establecimientos hosteleros, Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local y empresas turísticas.

La delegada de Playas, Ana González, reseñó que en el indicador de satisfacción general, los usuarios otorgan un 9,03 a La Barrosa y un 9,02 a Sancti Petri, destacando que “se trata de la puntuación máxima desde que se vienen realizando este tipo de encuestas y si lo comparamos con 2017, cuando el grado de satisfacción de los usuarios de La Barrosa se elevó al 8,38 puntos, hablamos de una diferencia de 0,65 puntos, mientras que no hubo encuestas sobre Sancti Petri”. En cuanto a esta última playa, González hizo hincapié en el Concert Music Festival desarrollado en el poblado, "algo que ha obligado a redoblar esfuerzos en materia de infraestructuras y de limpieza. Esto no solo no ha repercutido negativamente, sino que, por el contrario, ha merecido una valoración de sobresaliente por parte de los usuarios".

Cabe resaltar que estas encuestas de satisfacción se llevaron a cabo una vez se ejecutaron las actuaciones de urgencia tras los fuertes temporales que obligaron a la regeneración de las playas. “Fue especialmente destacable la rápida actuación de Costas, que permitió que La Barrosa fuera la playa de España donde se aportó más arena con 450.000 metros cúbicos y una inversión aproximada de cuatro millones de euros”, ha recordado la delegada de Playas, quien ha añadido que “los resultados fueron una playa mejor incluso que la anterior a los temporales. Así, esta medida ha condicionado que hayamos vivido un verano excepcional”.

El sondeo se realizó tras el aporte de arena tras los temporales de invierno

En cuanto a los distintos aspectos abordados en las encuestas, destacar que el grado de satisfacción en limpieza también experimenta un incremento en La Barrosa, donde se ha pasado de los 8,25 puntos en 2017 a los 8,88 del pasado verano, lo que supone una subida de 0,63 puntos. Por otro lado, también se ha incrementado la valoración en cuanto a los equipamientos e infraestructuras de playas, puesto que se ha pasado de un 7,70 a un 8,54 en La Barrosa, mientras que en Sancti Petri ha alcanzado un 9,04, destacando en ambos casos las duchas y lavapiés por encima de los 9 puntos. En este sentido, los nuevos equipamientos de playas que se han instalado este año y que han supuesto una inversión de 487.660 euros (sufragados por la Junta de Andalucía con cargo a la línea de subvenciones para trabajos de recuperación medioambiental y usos sostenibles) han repercutido positivamente en el apartado de infraestructuras.

Por otro lado, destacar que en el apartado de servicios la puntuación para La Barrosa ha pasado de los 8,13 puntos de 2017 a los 8,44 en el presente año, mientras que en Sancti Petri ha sido de 8,51, destacando aspectos como la limpieza de aseos, la accesibilidad de las playas y el servicio de socorrismo, todos ellos por encima del 9.

Por último, a los ciudadanos también se les ha cuestionado por otros aspectos como la calidad el agua, la arena, el aire, el ruido o el paisaje. En este apartado La Barrosa también ha incrementado su puntuación media (8,98) con respecto a 2017 (8,62), mientras que Sancti Petri se ha situado en un valor de 8,78 puntos. Especial mención merece el reconocimiento público a la calidad de las aguas de baño de La Barrosa, indicador en el que también se ha alcanzado el sobresaliente con 9,14 puntos.