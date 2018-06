La Barrosa será la playa que más arena reciba para su regeneración

"Mucho mejor de lo que estaba antes de los temporales". Con estas palabras calificó ayer el alcalde, José María Román, el estado en el que se encuentra la playa de La Barrosa tras el aporte de arena que se está acometiendo por parte de Costas para reparar los daños causados por los temporales y que en estos días encara su recta final.

De esta forma, durante la visita realizada ayer a la zona de playa en la que en estos momentos se trabaja para seguir reparando los daños causados durante las pasadas lluvias, el alcalde y el jefe de la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico, Patricio Poullet, así como el delegado municipal de Playas, Joaquín Páez, pudieron comprobar in situ la marcha de unas actuaciones que, según sus palabras, han sido del todo beneficiosas y efectivas para el litoral chiclanero.

Costas también ha actuado para completar el refuerzo de la escollera de Torre Bermeja

En este sentido, y a falta ya tan sólo de unos días para que concluyan los trabajos, cuya finalización está fijada para el próximo 27 de junio, José María Román destacó en primer lugar "la comprensión que ha demostrado Costas a la hora de entender lo que significa la playa de La Barrosa para la economía de Chiclana y el turismo. Es cierto que estábamos muy preocupados tras los temporales, no obstante, tanto desde la Subdelegación del Gobierno como desde Costas encontramos un buen grado de entendimiento y ahora ya no hablamos de posibles actuaciones sino de hechos consumados. No hay más que pasear por las zonas en las que ya se han ejecutado las obras para comprobar el excelente estado de la arena y su gran calidad. La playa está como nunca".

El alcalde también agradeció "la comprensión demostrada por los responsables de los chiringuitos y de los hoteles, dada la incomodidad puntual que han supuesto los trabajos, pero es destacable que la draga ha cubierto cada tramo en un día o día y medio, por lo que las molestias han sido mínimas. Esto es fruto de una acción coordinada de las administraciones que hay que agradecer, ya que esta intervención era imprescindible y fundamental para el empleo". Respecto a los plazos, Román apostilló que "se nos prometió que los trabajos estarían finalizados antes de que acabase el mes de junio y así va a ser, ya que el próximo día 27 la playa podrá darse por regenerada. Por tanto, no se le puede poner ningún pero".

Para concluir, el regidor chiclanero señaló que "los usuarios y turistas que conozcan estas playas van a comprobar que este verano su estado es mucho mejor que el que tenía el año pasado. La zona en la que aparecían piedras en la primera pista ha quedado cubierta de arena. Existe un área más amplia de playa seca y la húmeda tendrá una pendiente más suave que ofrecerá todavía mayor seguridad, dado que la playa de La Barrosa tiene pocas corrientes, y un gran espacio para acoger a un importante número de bañistas".

Patricio Poullet, por su parte, aseguró que "esta playa estaba en nuestro debe desde el año pasado, antes incluso de que se produjeran los temporales, por lo que actuar aquí era prioritario. Afortunadamente, se habilitó el crédito necesario y la realidad es que cuando concluyan los trabajos La Barrosa será la playa de España donde se va a echar más arena. Estamos hablando del orden de entre 400.000 y 450.000 metros cúbicos, con una inversión aproximada de cuatro millones de euros para los seis kilómetros de longitud de la playa. Y, además, cumpliendo los plazos, lo cual era fundamental, entendiendo que se trata de una zona hotelera de gran incidencia económica. Así que el día 27 estaremos concluyendo los trabajos en la zona de la Torre del Puerco".

El responsable de la Demarcación de Costas también resaltó "la ausencia de incidencias de consideración durante la realización de las actuaciones. Tan solo una avería en una draga que no impidió que continuara trabajando mientras llega otra de reposición, lo que no ha tenido incidencia en el ritmo de volcado de la arena".

Por último, Poullet se refirió al refuerzo de la protección del acantilado de Torre Bermeja, al afirmar que "se trataba de otra petición del alcalde porque se había realizado una actuación hace algún tiempo, pero existían zonas donde era necesario reforzar la seguridad del acantilado. Aprovechando esta inversión de emergencia se está aumentando la protección de la base con una nueva escollera sobre una extensión de unos 50 metros".