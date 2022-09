La Carrera de la Mujer volverá a celebrarse el próximo 25 de septiembre

El delegado municipal de Deportes, José Manuel Vera; la delegada municipal de Mujer, Susana Rivas; la impulsora de la prueba y gerente de La mar de posibilidades, Lucía Guerra; y la responsable de Comunicación de Viamed, Eva Vicente, presentaron la decimocuarta edición de la Carrera de la Mujer, que se celebrará el próximo domingo 25 de septiembre, a partir de las diez de la mañana, y cuyo lema es ‘En 2022 corremos por los ODS’. Se trata de la última prueba del circuito de carreras populares de Chiclana de la temporada 2021-2022 y en la que podrán participar atletas desde la categoría Sub-14, es decir, con fecha de nacimiento hasta 2010.

Esta cita dará comienzo en la Plaza Mayor, desde donde las participantes saldrán para recorrer 2.780 metros por las calles del centro de la ciudad. Además, la inscripción está abierta, tendrá un coste de cuatro euros y podrá realizarse en la página web www.gescon-chip.es, así como en las delegaciones de Deportes y Mujer y en La mar de posibilidades.

Indicar que recibirán trofeo las tres primeras clasificadas y primera local de cada categoría, mientras que de la cuarta a la décima clasificada de cada categoría recibirá una medalla. Asimismo, se entregarán premios especiales al grupo o colectivo más numeroso, a la participante de mayor edad y al grupo escolar mayoritario, sin olvidar las camisetas hasta finalización de existencias y sorteo de distintos regalos.

Asimismo, resaltar que en esta ocasión la Carrera de la Mujer se propone difundir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) establecidos por la Asamblea General de Naciones Unidas, en especial el número 5 relativo a la Igualdad de Género. Asimismo, se pretende poner de manifiesto el papel fundamental e imprescindible de la mujer en el desarrollo sostenible que pretende alcanzar la Agenda 2030.

“Estamos hablando de una de las carreras con más solera y participación del circuito, superando las 600 participantes, dando mucho colorido al centro de Chiclana”, expresó José Vera, quien resaltó que “este año dedicamos la carrera a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y más concretamente al número 5 sobre igualdad de género, puesto que sin mujeres no hay sostenibilidad”. “Así, es una muy buena oportunidad de seguir reivindicando la igualdad entre hombres y mujeres a través del deporte, por lo que volvemos a estar encantados de colaborar en esta iniciativa y animamos a las mujeres a que se inscriban y a los hombres a apoyar la iniciativa”, manifestó.

Por su parte, Susana Rivas destacó “el impulso que Lucía Guerra le sigue dando a esta carrera, después de dos años difíciles con carreras virtuales”. “Este año se ha retomado la carrera presencial con muchas ganas y además con mucha motivación para difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la igualdad de género”, incidió la delegada de Mujer, quien animó a todas las mujeres a participar, “algunas para correr y otras para hacer el recorrido andando o participar en las actividades que se llevarán a cabo”.

Asimismo, Lucía Guerra destacó que, “por fin, después de dos años volveremos a llenar las calles de Chiclana de mujeres y hombres en esta carrera de la Mujer”. “Agradecer al Ayuntamiento de Chiclana y a todos los patrocinadores su implicación, ya que sin todos ellos no sería posible esta iniciativa y todas las actividades que se llevarán a cabo desde primera hora con grupos de animación, sorteo de regalos, bailes y un refrigerio al final”, comentó la impulsora de la prueba, quien añadió que “todas las mujeres pueden participar, no solo las que corremos, ya que no hace falta ser atleta”.

Finalmente, Eva Vicente agradeció al Ayuntamiento de Chiclana y a Lucía Guerra “la organización de esta carrera tan importante y necesaria para las mujeres”. “Desde Viamed estamos comprometidos en el bienestar de los ciudadanos y nuestro objetivo es aportar un valor añadido en las poblaciones donde nos instalamos”, expresó la responsable de Comunicación de Viamed.