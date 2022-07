Il Divo rinde tributo a Carlos Marín en Concert Music Festival

Tras dos años de espera, debido a la cancelación de su gira por motivos de la pandemia, Il Divo visitará Concert Music Festival, este sábado a las diez y media; con motivo de su gira Greatest Hits Tour.

Para su primera fecha en 2020 los cuatro integrantes originales tenían prevista su actuación en Sancti Petri, pero lamentablemente el fallecimiento de Carlos Marín hará que sus fans noten su ausencia. La cita será muy especial ya que Il Divo rinde homenaje al barítono Carlos Marín en una gira de sus grandes éxitos.

Los otros tres miembros del grupo, el tenor estadounidense David Miller, el tenor francés Sebastien Izambard y el tenor suizo Urs Bühler han contado para rendir tributo a Carlos Marín con un invitado especial como el barítono Steven-LaBrie. Todos ellos harán un repaso a las canciones más representativas del grupo acompañados por una gran producción escénica que trasladará al público a una noche mágica en Sancti Petri.

Il Divo es el grupo crossover clásico de mayor éxito comercial en la historia de la música internacional por su peculiar mezcla de ópera y pop. Desde que el grupo se uniera en 2003 no han parado de cosechar éxitos y de disfrutar de ellos. Con presencia en todo el mundo, cosechan más de 30 millones de álbumes vendidos, 160 álbumes de oro y platino en 33 países.

A raíz de que publicaran su primer disco en 2004, Il Divo, se convirtieron en líderes mundiales en su género y lograron actuar ante personalidades como los ex presidentes de EEUU George Bush, Bill Clinton o Barack Obama; incluso ante la Reina de Inglaterra.

Con éxitos como Regresa a mi (Unbreak my heart), The Time of your lives o I believe in you, haciendo un dueto con Celine Dion, han conseguido vender más de 30 millones de discos, 50 números 1, 160 discos de oro y platino en más de 33 países.

Ahora, Il Divo regresa a los escenarios en un momento que marca un antes y un después para el grupo tras la pérdida de Carlos Marín. El barítono, junto a sus compañeros, había publicado nueve discos de estudio, desde el homónimo Il Divo (2004) hasta el más reciente, For Once In My Life: A Celebration of Motown (2021).

Estos éxitos cosechados se tradujeron en la venta de cerca de 40 millones de copias en todo el mundo. Incluso el año pasado el artista había publicado también un disco en solitario titulado Portrait, en el que se atrevía a versionar la épica Bohemian Rhapsody, de la banda Queen, entre otros éxitos. Ahora Il Divo recuerda a su cuarto integrante y amigo en una gira muy especial y con la ayuda de Steven LaBrie.